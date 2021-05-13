E-Bordro Nedir? Kimler E-Bordro Alabilir?

E-bordro, bordronun elektronik ortama dökülmüş halidir. E-bordro ile devlet kapılarında dolaşmaya veya şirket muhasebelerine gitmeye gerek yoktur. Bunun için yapılması gerekenler oldukça basittir.

E-Bordro Nedir?

E-Bordro, normal bordro gibi, kişinin maaşını, işe giriş tarihini ve diğer bilgilerini içerdiği belge türüdür. Gerekli durumdaki kişiler, bordrolarını artık elektronik ortamdan bordrolarını alabilirler. Dilerseniz e-bordronuzu Hazine ve Maliye Bakanlığı internet sayfasından gerekli bilgilerinizi oluşturduktan sonra alabilirsiniz. E-bordodaki bilgilerin tümü normal bordroda yer aldığından, daha kolay ve pratik olan e-bordroyu tercih ediliyor.

Kimler E-Bordro Alabilir?

E-bordro diğer ismiyle elektronik bordrodan faydalanmak için kişinin devlet memuru olması gerekir. 657 sayılı kanuna bağlı bir memur olmanız halinde elektronik ortamdan, e-bordro belgenizi kolayca alabilirsiniz.

4C sigortalı çalışanlar ile sözleşmeli personeller şu anlık elektronik ortamdan e-bordro hizmetinden yararlanamamaktadırlar. Bunun yanında özel şirketlerde çalışan kişiler, özel şirketin e-bordro hizmeti bulunmuyorsa, firmanın muhasebe bölümüne başvurmaları gerekiyor. Dolayısıyla özel sektör çalışanları, e-bordro hizmetinden faydalanamazlar.

E-Bordro Nasıl Alınır?

E-bordro alabilmek için yapılması gerekenler basittir. Bunun için internet kullanıcı olmanız yeterlidir. E-bordro almak için ilk yapmanız gereken, e-devlet sistemine giriş yapmaktır. E-devlet sistemine girdikten sonra kimlik ve şifre bilgilerinizle giriş yapmalısınız. E-devlet sistemine girdikten sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı bölümüne girmeniz veya aratmanız gerekiyor.

Buraya girdikten hemen sonrasında, e-bordro seçeneğine tıklayarak hizmete erişim sağlayabilirsiniz. Burada hangi zaman dilimine ait e-bordro almak istiyorsanız girmeli ve oluştur butonuna tıklamalısınız. Oluşturduktan sonra ise ister elektronik ortamda kaydedebilir isterseniz yazdırarak işlemlerinizde kullanmaya başlayabilirsiniz.

E-Bordro Ne İşe Yarar?

E-bordro, normal olarak sunulan bordro hizmetiyle aynı özelliklere sahiptir. Kişiler burada kendi bilgilerine ulaşabilirler.

E-bordro üzerinden maaş bilgilerine ulaşılabilir. Maaş talep eden kurumlara e-bordro verilebilir.

E-bordro üzerinden çalışanlar kendi mesai saatlerini kolayca öğrenebilirler.

Ayrıca e-bordro hizmetiyle kişiler fazla çalışma günlerini, ek mesailerini ve benzeri tüm bilgilerini kolayca görebilirler.

E-Bordro Kaç Bölümden Oluşur?

E-bordro sistemiyle kamudaki çalışanlarına toplam 5 bölümde hizmet verilmektedir. Bunlar, 4C banka değişiklikleri, 4C tescil kayıt sorgulama, 4C aylık maaş tercihleri, aile yardım bildirimlerini sorgulama ile SGK tescil dokümanlarını alma olarak sıralanabilir.

E-Bordro Almak İçin Nasıl Hesap Açılır?

E-bordro almak için gereken tek şey, e-devlet sistemi üzerinden hesap açmaktır. Bunun için kişinin TC kimlik numarası ile şifresinin olması gerekir. E-devlet hesabının açılabilmesi için istenen şifrenin PTT aracılığıyla alınması gerekir. Bunun için PTT şubelerinden birine başvurmanız ve bir miktar ödeme yapmanız gerekmektedir.

Ödeme yapıp şifrenizi aldıktan sonra TC kimlik numarası ve şifrenizle e-devlet sistemine yani e-bordro hizmetine erişim sağlayabilirsiniz. Ek olarak herhangi bir kuruma gitmenize veya e-bordronuzu yetkili kişilere imzalatmanıza gerek bulunmuyor.

E-Bordro ile Bordro Aynı mıdır?

Kullanıcıların en çok merak ettikleri hususların başında bordroların eşdeğer olup olmadığıdır. E-bordro ile bordro aynı niteliktedir. Eğer sizden maaş bilgisi belgesi talep eden kurumlar, ıslak imza ve benzeri taleplerden bulunmazsa, e-bordro belgesini tüm bu alanlarda rahatça kullanabilirsiniz. Bir diğer anlamıyla e-bordro ile normal bordro arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Bazı uzmanlar gelecek dönemlerde bordroların tamamen e-bordro olacağını ifade etmişlerdir.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara