E-Beyanname Nedir Ve Nasıl Yapılır?

E-beyanname; vergi dairesine iletilmesi gereken her türlü evrakın elektronik ortamda düzenlenmesine izin evren bir sistemdir ve kullanıcıya büyük avantajlar sunar.

E-beyanname Nedir?

Beyanname hazırlamak, ticari faaliyetleri olan kurum ve kuruluşların yapmakla sorumlu oldukları bir durumdur. Günümüzde teknolojinin ilerlemesi sayesinde bu işlemler çok daha hızlı ve kolay şekilde halledilebilmektedir. Önceleri fiziki olarak hazırlanan beyanname belgeleri artık dijital ortamda düzenlenebilmektedir. Bu şekilde elektronik ortamda bulunan beyannameler de e-beyanname ismini alır.

E-beyanname, kurum ve kuruluşlar tarafından vergi dairesine bildirilmesi gereken belgelerin fiziki ortam yerine dijital ortamda hazırlanmasıyla elde edilen resmi belgelerdir. Bu belgeler sağladıkları kolaylık ve büyük avantajlarla günümüzde pek çok kurum tarafından hazırlanması öncü olarak görülen belgelerdendir. E-beyanname bilinen beyannamelerdeki bütün bilgileri ve detayları içeren resmi belgelerdir. Dolayısıyla beyannamelerin geçerli olduğu her alanda e-beyannameler de geçerlidir.

E-beyannamenin Faydaları Nelerdir?

E-beyanname günümüzde oldukça hızlı ve kolay bir yöntem olması sebebiyle kullanılmaktadır. Bu yöntemin kurum ve kuruluşlara pek çok faydası bulunur. E-beyanname oluşturmanın faydaları şunlardır:

Zamandan ve mekandan bağımsız olarak hazırlanabilir. Bu nedenle fiziki beyannamelere göre çok daha hızlı ve kolay bir hazırlanma süreci vardır.

Bilgisayar ve tablet gibi elektronik cihazlarla internet üzerinden hazırlandığı için çok hızlıdır.

Zamandan tasarruf edilmesini ve işlemlerin daha hızlı gelişmesini sağlar.

Elektronik ortamda hatalı ya da geçersiz beyanname oluşturma olasılığı çok düşüktür. Çünkü kullanılan programlar standart beyanname bilgilerine sahiptir ve hata yapma oranını minimuma düşürür. Ayrıca mevcut kontrol mekanizması da hata yapılmasını engeller.

Yöneticilerin raporlama süreçlerini hızlandırır ve kolaylaştırır.

E-beyanname Nasıl Yapılır?

E-beyanname hazırlamak fiziki beyanname hazırlamaya göre son derece kolay ve hızlı bir işlemdir. Yine de e-beyanname hazırlanırken de dikkat edilmesi ve göz önünde bulundurulması gereken bir takım hususlar bulunur.

E-beyanname hazırlamak için öncelikle e-beyanname hazırlamaya yönelik bir uygulamanın ilgili cihazda kurulu olması gerekir. Gerekli program tablet ya da bilgisayar gibi elektronik cihaza indirilip kurulduktan sonra e-beyanname hazırlama işlemi başlatılabilir.

E-beyanname hazırlarken internet bağlantısının olması zorunlu değildir. Böylelikle bilgisayar ya da tablette bulunan taslak dosyalar üzerinden de e-beyanname hazırlama işlemi gerçekleştirilebilir.

E-beyanneme programı üzerinden hazırlanacak belgelerde bütün işlemlerin site üzerinde gerçekleştirilmesi ve adımların siteye yüklenmesi gerekir. Bunun için bir internet bağlantısının olması da gereklidir. Gelir İdaresi Bakanlığı'nın sitesine kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaparak sisteme giren kimseler hazırlanan e-beyannameleri siteye yükleyebilirler.

Yükleme işlemi bittikten sonra ilgili vergi dairesi, hazırlanan e-beyannameyi görüntüler ve incelemeye alır. Beyannamenin hatasız bulunması halinde işlem olumlu sonuçlanır. Ancak beyannamede herhangi bir hata olduğu kabul edilirse, vergi dairesi ilgili kişiyi bu konuda bilgilendirir ve e-beyannamenin tekrar hazırlanmasını talep eder. Düzenlenip tekrar gönderilen e-beyanname onay aldığında mükellef kimseye elektronik bir tahakkuk fişi gönderilir.

E-beyanname düzenleme programlarında yapılan işlemler şu şekildedir:

Java Runtime Environment adındaki program kullanılarak e-Beyanname düzenleme formu çalıştırılır.

Beyanname düzenleme programı beyanname hazırlamaya ve yeniden düzenlemeye izin verir. Bu programlar üzerinde eski beyanname çalışmaları da açılarak üzerinde değişiklikler yapılabilir. Böylelikle zaman tasarrufu sağlar.

Adobe Acrobat Reader programı PDF uzantılı dosyaları görüntülemeyi sağlar. Tahakkuk fişleri ve beyannameler PDF formatındadır ve bu program üzerinden görüntülenebilirler.

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