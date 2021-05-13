Defter Beyan Sistemi Nedir Ve Nasıl Başvuru Yapılır?

Defter beyan sistemine uygun bir şekilde defter tutan mükellefler ile basit usule uyan kuralların kayıtlarının net bir şekilde dijital ortamda tutulması, defter tutmak zorunda olanların ise defterlerinin elektronik ortamda hazırlanması ve ciddi bir şekilde muhafaza edilmesi için kurulan bir sistemdir. Bununla birlikte vergi beyannamesi, bildirim ile dilekçelerin elektronik sistemlerde bulunan ortamlarda verilmesi ile e-belge düzenlenebilmesi amacı ile hizmete açılan bir beyan sistemi türü olarak defter beyan sistemi sağladığı önemli kolaylıklar ile öne çıkmaktadır.

Defter Beyan Sistemi Nedir?

Defter beyan sistemi, 17.12.2017 tarihinde yayımlanan 486 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile yürürlüğe girmiştir. Defter beyan sistemi üzerinden; yıllık gelir vergisi beyannamesi, katma değer vergisi (KDV) beyannamesi, geçici vergi beyannamesi, muhtasar beyannamesi, prim hizmet beyannamesi, damga vergisi beyannamesi net olmak üzere defter beyan sistemi üzerinden gönderilebilen beyanname türleridir. Defter beyan sisteminde bildirimler ve dilekçeler elektronik ortam üzerinden sağlanabilmektedir.

Defter beyan sistemi; basit usule göre defter tutan mükellefler, işletme hesabına uygun defter tutan mükellefler ile serbest meslek erbabı olan kişiler tarafından kullanılmaktadır. Kayıtlar, defter beyan sistemi sayesinde elektronik ortam üzerinde tutulabiliyor. Mükelleflerden defter tutma zorunluluğu olan kişilerin söz konusu kayıtlarının elektronik ortam üzerinden oluşturulması ile muhafaza edilmesine imkan tanıyan bir sistem olup vergi beyannamesinin yapılması ile elektronik ortamda belge düzenleme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla geliştirilmiştir.

Defter beyan sisteminde gelir ve giderler hesaplamaları doğal olarak elektronik ortamda kaydedilebilmektedir. Defterler elektronik ortamda oluşturulabilir, muhafaza edilebilir ve çeşitli beyannameler düzenlenerek onaylanabilmektedir. Bu işlemlere ek sistem üzerinden e-fatura, e-serbest meslek makbuzu gibi pek çok belge elektronik ortamda düzenlenebilmektedir.

Defter Beyan Sisteminde Nasıl Başvuru Yapılır?

Defter beyan sistemini kullanmak zorunluluğu bulunan mükelleflerin, sistemi kullanmaya başlayacakları takvim yılından önceki ayın son gününe kadar www.defterbeyan.gov.tr adresinden veya bağlı bulundukları vergi dairesi aracılığı ile başvuruda bulunmaları belirtilmiştir.

Defter beyan sistemi başvuru şartlarına göre öncelikle defter beyan sistemini kullanma zorunluluğu olan mükelleflerin bu sistemi kullanmaya başlayacakları takvim yılından bir önceki aya ait son güne kadar başvuruyu gerçekleştirmelerinin bildirimi üzerine başvuruların www.defterbeyan.gov.tr adresine girilerek ve gelir vergisi dolayısı ile bağlı bulunulan vergi dairesine gidilerek gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.

Defter beyan sistemi uygulamasının yürürlüğe girmesi ile mükellefiyet kazanan ve bahsedilen defter beyan sistemini kullanmak mecburiyetinde olan basit usule tabi mükellefler; kendi şahısları adına ya da yetkilendirdiği meslek odası veya meslek mensupları aracılığıyla işe başlayacağı günü takip eden yedinci iş gününün mesai saati sonuna kadar vergi dairesine başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Defter Beyan Sistemini Kimler Kullanabilir?

Defter beyan sistemine dair nasıl başvuru yapılacağı hususu merak edilirken kimlerin bu sistemi kullanacağı sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Bu konuda belirtmek gerekir ki aşağıdaki mükellefler defter beyan sistemini kullanabilir:

- Serbest meslek kazancı elde eden mükellefler (izin gereklidir.)

- Basit usule tabi olan mükellefler (izin gereklidir.)

- İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler (izin gereklidir.)

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