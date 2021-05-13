Ciro Nedir Ve Türleri Nelerdir? Ciro Nasıl Hesaplanır

Gider kalemleri düşülmeden kazanılan miktar olarak belirlenir. Ciro nedir, türleri nelerdir, ciro nasıl hesaplanır gibi soruların yanıtlarını sizin için derledik.

Firmaların kazançları tam rakam olarak ciro şeklinde ifade edilir. Kazanç içerisinde çalışanların ve diğer masraflarının henüz düşülmemesi durumudur. Cironun büyüklüğü firmanın büyüklüğüyle paraleldir.

Ciro Nedir?

Ciro, firmaların günlük, haftalık veya aylık bazda kazandığı miktarın, masraflarının düşülmeden ortaya çıkan kazanca verilen isimdir. Firma net kazancını hesaplamak isterse, elde ettiği ciro kazancından diğer tüm masrafları çıkarması gerekir. Tüm masraflar çıkıldıktan sonra ortaya çıkan miktar firmanın elde ettiği net kazancı ortaya çıkarır. Küçük işletmelerde cirolar genelde kasa sorumluları tarafından yapılırken, daha büyük ölçekli firmalarda muhasebe bölümü tarafından gerçekleştirilir.

Ciro Türleri Nelerdir?

Tüm firmalar ciro hesaplamalarını belli tarihler arasında yapabilirler. Ancak genellikle başvurulan ciro türlerinin 4 tane olduğunu söylemek mümkündür. Bunlar günlük, haftalık, aylık ve yıllık ciro türleridir.

Günlük Ciro

Genelde küçük işletmelerin kullandığı ciro türüdür. Bu ciroda yevmiye usulü sıkça görülür. Masraflar günlük olarak yapıldığından bu tür işletmeler cirolarını günlük olarak hesaplamayı tercih ederler.

Haftalık Ciro

Çalışanların maaşlarının haftalık olarak verildiği işletmelerde kullanılan ciro türü haftalık ciro olarak adlandırılır. Haftalık cirolar, haftanın ilk iş günü ile son iş gün arasında kasaya giren miktarın hesaplanmasıyla ortaya çıkarılır.

Aylık Ciro

Aylık ciro türü Türkiye'de en yaygın şekilde kullanılan kazanç hesaplama modelidir. Ülkemizdeki birçok firma ve işletme aylık ciro kazançlarını hesaplayarak işlemlerini gerçekleştirirler. Burada ayın ilk iş günü ve son iş günü arasındaki hesaplama aylık ciro kazancını ortaya çıkarır. Bu tür işletmeler kendi ödemelerini ve çalışanların masraflarını yine aylık olarak belirlerler.

Yıllık Ciro

Yıllık cirolar, şirketlerin veya firmaların yıllık olarak ne kadar büyüdüklerini hesapladıkları ciro türüdür. Bu ciro türünde, firmalar geçmiş yıllarda yaptıkları cirolar ile mevcut ciroları kıyaslama şansına sahiptirler. Bu sayede ne kadar büyüdüklerini veya küçüldüklerini, buna karşı nasıl önlemler alabileceklerini öğrenebilirler. Genellikle büyük ölçekli firmaların başvurdukları ciro türüdür.

Ciro Nasıl Hesaplanır?

İki çeşit ciro hesaplama çeşidi bulunur. Bunlar gayrisafi hasılat ile safi hasılat olarak isimlendirilirler. İki hesaplama türünde de şirketin karının nasıl büyütüleceği değil, şirketinin kazancının ne kadar olduğuyla ilgilenir. Ciro hesaplaması, şirketin elde ettiği gelir ve gelirden sağlanan kazancın hesaplanması için oldukça önemli görülür. Şirketin devamlılığını sağlayabilmesi için ciro hesaplaması gerekli olarak kabul edilir.

Şirketin cirosu, masraflarından daha az durumdaysa şirketin yeniden yapılanmasına olanak doğabilir. Eğer ciro miktarı yapılan masraflardan daha az olmaya devam ederse, şirketin iflas etmesi kaçınılmaz duruma gelir. Ciro, kısacası diğer masrafların hesaplanmasıyla direkt ilgili bir durumdur. Ciro hesaplaması için kar veya zararın kazanılan miktardan düşülmesine gerek bulunmaz. Şirketin sadece elde ettiği gelir ciro ismiyle değerlendirilebilir.

Ciro İle Kar Arasında İlişki Var mı?

Şirketlerin veya işletmelerin devamlılık sağlayabilmeleri için cirolarının yaptıkları masraflardan daha büyük olması gerekir. Toplam cirodan masraflar çıkarıldıktan sonra, kar elde edilmelidir. Kar elde edilmedikçe, ciro miktarı ne kadar büyük olursa olsun, şirketin batma ve iflas etme durumu çok yüksektir.

Bu nedenle firmaların ciro ile kar ilişki durumunu doğru şekilde yönetebilmeleri gerekir. Genel anlamda cironun yüksek olduğu şirketlerde, kar miktarları o denli büyük olabilir. Fakat ciro ve kar arasındaki ilişki doğru hesaplanmadığında bu durumda şirketin zarar etme olasılığı mümkün olabilir.

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