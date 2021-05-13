Basit Usul Hadleri Nelerdir? Basit Usule Nasıl Tabi Olunur?

Basit usul hadleri, gelir vergilerinin resmi kanunlar çerçevesinde vergilendirme işlemlerinin yapılmasını ifade etmektedir.

Basit Usul Hadleri Nelerdir?

Vergi kanunu içerisinde yer alan 46 sayılı madde içerisinde yer alan basit usuller ile birlikte vergilendirmeler yapılmaktadır. İşletmeler tarafından kazanç tutarının ifade edilmesi ve vergiler için defter tutulmasını kapsamaktadır.

Vergilerin resmi kurumlara ibraz edilmesi içerisinde defter tutulması ile ifadeler yapılmaktadır. Bu içerik ile birlikte hariç ve vesikaların yanı sıra ibraz ve ceza işlemleri yer almaktadır. Sayılı kanun içerisinde kurumların vergilendirmeleri ve yanlış koşullar içerisinde hangi cezaların beyan edildiği bulunmaktadır.

Vergilendirme işlemleri farklı iki seçenek ile yapılmaktadır. Basit usullere bağlı olarak gerçekleşen vergilendirmeler ve gerçek usullere bağlı olarak gerçekleşen vergilendirmelerdir. Basit usullere bağlı olarak gerçekleşen vergilendirmelerde ticari olarak alınan miktarın vergisi ödenmektedir.

Kazancın miktarına bağlı olarak değişmekte olan vergilendirme, iki durum için değişkenlik göstermektedir. Basit usullere bağlı olarak gerçekleşen vergilendirmeler, kişilerin lehine olup, işlemlerin daha kolay gerçekleşmesini sağlamaktadır.

Vergisel olarak avantaj barındıran basit usul hadleri, işlemlerin daha hızlı ve az aşamadan gerçekleşmesini sağlamaktadır. İsmi içerisinde yer alan kısımda bunu ifade etmektedir. Ticari kurumların kazançları üzerinden hesaplanmaktadır.

Basit usuller içerisinde yer alan avantajlar içerisinde diğerlerinde olduğu gibi defter tutma gereksinimi bulunmamaktadır. Ancak gerekli belgeler içerisinde alacak olan ve verecek olanlar için mali müşavir onaylı şekilde yer alması gerekmektedir.

İşlemler defter beyan sistemi içerisinden yapılmaktadır. Bu şekilde daha hızlı işlemler gerçekleşir.

Dönemlerin içerisinde ay olarak KDV beyanı gerekli olmamaktadır. Aynı zamanda sabit kıymet içerisinde yer alan mülkler için beyan yapılmasına gerek yoktur.

Yıl içerisinde 4 defa yapılması gereken 3 aylar beyanına gerek bulunmamaktadır. Vergilendirmeler içerisinde farklı girişimler için avantajlar uygulanmaktadır. Bunlar arasında genç girişimciler ve ticari kazançlar, farklı olarak değerlendirilmektedir.

Basit usul hadleri içerisinde yer almak için belli şartlar aranmaktadır. Bu şartlar içerisinde gelir vergisi kanunları tarafından belirtilmiş olan şartların bulundurulması gerekmektedir. Hem genel hem de özel şartlar aranmaktadır.

Basit Usule Nasıl Tabi Olunur?

Basit usullere tabi olmak, avantajlı seçenekler ve farklı vergilendirmeler sunmaktadır. Bu nedenle basit usullere tabi olmak kişiler ve kurumlar için kolaylık getirici olacaktır. Basit usuller içerisinde bulunabilmek için iş yeri içerisinde aktif olarak çalışmak gerekmektedir.

İşyeri sahibi, mekan veya kurum içerisinde bilfiil olarak bulunmalı ve farklı alanlar içerisinde hizmet vermelidir. Ancak belli şartlar içerisinde iş yerinden ayrılma durumlarında, basit usul hadleri bozulmamaktadır.

İşyeri sahibi olan kimsenin vefat etmesi halinde dul eşi ya da çocukları tarafından kurumun işletilmesi halinde sorun olmamaktadır. Basit usullerin korunması için kuralların halen devam ediyor olması gerekmektedir.

Basit usuller içerisinde yer alacak olan kurumların, yıllık olarak kiraları 12 bin TL olarak en fazla olmalıdır. İşyerinin işyeri sahibi üzerine olması halinde bu durum emsal şekilde hesaplanmaktadır. İstanbul dışında yer alan işletmeler için 7.600 TL olarak açıklanmaktadır.

Basit usuller içerisinde yer almak için özel şartlar da aranmaktadır. Bu şartlar içerisinde ilk olarak al ve sat işlerinde bulunanlar için yıllık satışın 240 bini geçmemesi şart koşulmaktadır. Basit usuller içerisinde yer almanın avantajı, defter tutma zorunluluğunun olmamasıdır. Aynı zamanda geçici olan vergiler verilmemektedir.

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