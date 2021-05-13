Anonim Şirketi Nedir Ve Nasıl Kurulur? Anonim Şirketi Özellikleri Ve Avantajları

Anonim şirket, sermaye şirketinin tüm özelliklerini içinde barındıran, bütün ekonomik faaliyetlerde yer alabilen kurullar ile çoğunluk esasına dayalı olarak yönetilen, büyük hedeflerin gerçekleştirilmesi için kurulan, tahvil, hisse senedi gibi menkul kıymet çıkarabilen bir şirket türüdür.

Anonim Şirket Nedir?

Anonim şirket, Türk Ticaret Kanunu’na göre, esas sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, bir unvana sahip, taahhüt ettikleri sermaye payı ile sınırlı olan ve borçlarından ötürü sadece mal varlığı ile ortaklarının sorumluluğu şirketlere anonim şirket ismi verilir. Türk Ticaret Kanunu’nun 329. maddesi uyarınca, pay sahiplerinin şirkete karşı tüm sorumlulukları sadece taahhüt ettikleri sermaye paylarıdır. Anonim şirketinin başlıca ilkeleri;

Mal varlığının korunması ilkesi,

Çoğunluk ilkesi,

Kuruluş,

Devletin ilgilenme yetkisi,

Teknik kadrolarca dışarıdan yönetme ilkesi,

İşleyiş,

Sona erme ilkesi gibi ilkeler ile yönetilir.

Anonim Şirket Nasıl Kurulur?

Anonim şirket kurmak isteyenlerin şu adımları takip etmesi gerekir;

Anonim şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın izni İle kurulur.

Şirketin kuruluş tarihinden itibaren 30 gün içinde, şirketin bulunduğu yerin ticaret siciline tescili yapılması gerekir.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yapılan bu işlemin ilan edilmesi zorunludur.

Anonim şirket kuruluşunda, şirketin ana sözleşmesinde şu bilgiler yer almalıdır;

Şirketin ortaklarının bilgileri ve ortakların sahip olduğu hisse tutarları,

Anonim şirketin açık unvanı,

Şirketin merkez adresi,

Şirketin genel müdürü,

Şirkete ait sermayenin %25’i peşin ödendiği zaman geriye kalan %75’in ne zaman ödeneceği,

Sermaye konusu gibi bilgiler önem kazanır.

Anonim Şirketi Özellikleri ve Avantajları

Anonim şirket kurmak isteyen gerçek kişilerin ya da ortakların kanun tarafından sınırları belirlenen bazı kurallara uyması gerekir. Sınırları kanunlar tarafından çizilen anonim şirketin başlıca özellikleri şu şekildedir;

Anonim şirketler, kanunların uygulanmasında herhangi bir sakınca görülmeyen tüm ticari ve iktisadi konuların gerçekleşmesi için üzere kurulabilir. Bunun için, anonim şirket kuruluşunda ana sözleşmede şirketin kurulma amacı ile ilgili konunun açık bir şekilde belirtilmesi gerekir.

Anonim şirket, tüzel kişinin tacir olması nedeniyle bir ticaret unvanı ile kurulmalıdır. Bu unvanın ticaret sicilinde tescil ettirilmesi gerekir.

Anonim şirket, aynı zamanda bir sermaye şirketi olduğundan, ticaret unvanının da işin konusu ile ilgili olması gerekir. Anonim şirketin kısaltılmış hali ise, A.Ş.’dir.

Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim şirketin kurulabilmesi için en az bir ya da birden fazla kurucuya sahip olması gerekir. Bu kanun, tek kişi ile anonim şirket kurulabilmesine imkan sunmuştur.

Esas sermaye tutarı 50.000 TL’den ve kayıtlı sermaye sistemini kabul eden halka açık olmayan anonim şirketler için başlangıç sermayesi 100.000 TL’den aşağı olamaz.

Anonim şirketlerde, hisse devri kolay bir şekilde gerçekleşebilir. Hisselerin menkul kıymet olarak el değiştirmesi de mümkündür. Şirketin kuruluşu sırasında eşya ya da mal gibi aynî olarak konan sermayenin karşılığında alınmış olan hisse senetleri üzerinden iki yıl geçmeden satılamaz.

Anonim şirketler, kurumlar vergisi mükellefidir. Verginin asıl muhatabı ise, şirkettir.

Sadece anonim şirketin sahip olduğu haklardan biri de tahvil ve hisse senedi çıkarma hakkına sahip olmasıdır.

Anonim şirketler, tüzel kişiliklerdir. Tüzel kişilik ise, ticaret siciline tescil işlemi yapılması ile gerçekleşir.

Kurulan anonim şirketinin borçlarına karşı sorumluluğu şirketin sahip olduğu mal varlığı ile sınırlıdır. Ortaklarının sahip olduğu sorumluluk ise, taahhüt edilen sermaye tutarı ile sınırlı olur.

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