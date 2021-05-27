Akreditif Nedir, Süreci Nasıl İşler? Akreditif Çeşitleri Nelerdir?

Akreditif, dış ticarette en çok tercih edilen ödeme yöntemlerinden bir tanesidir. Akreditif sistem sayesinde dış ticarette risklerin azaltılması sağlanır. Bunun yanı sıra ithalat ve ihracat yapan firmaların da bu ödeme sistemine yönelmesi için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.

Akreditif Nedir?

Dış ticarette ithalat ve ihracatın doğru bir şekilde yapılabilmesi için akreditif ödeme yapılır. Akreditif, ticarette ithalatçıların talebine uygun olarak oluşturulan bir ödeme yöntemidir. Bu ödeme yöntemine göre banka tarafından ihracatçıya belli şartlara göre ücret ödeneceği hususunda garanti verilmektedir.

Akreditif de bankalar ile yapılan bir anlaşma türü olarak bilinir. Ayrıca akreditif oluşturulması için de mutlaka dört tarafın mevcut olması gerekir. İthalat yapan kurum, kurum bankası, ihracatçı marka ile bağlantı sağlayacak olan yurt dışı bankası diğer bir ismi ile muhabir banka, lehtar ve akreditif işlemleri amiri yer almalıdır. Bu şartlarda amir genellikle ithalat yapan tarafı, lehtar da ihracat yapan tarafı temsil eder. Bu belirtilen dört taraf olmazsa akreditif işleler de yapılmaz. Bu nedenle işlemlerde tarafların katılımı zorunludur.

Akreditif Süreci Nasıl İşler?

Akreditif sürecinde tüm işlemlerin usulüne uygun bir şekilde yapılması gerekir. Akreditif sürecinde öncelikle alım ve satım taraflarınca anlaşma imzalanır. Bunun için de amir ve lehdar aralarında malın alımı ve satımı ile ilgili bir anlaşma gerçekleştirirler. Tam da bu aşamada ithalatçı diğer bir deyişle amir kendi bankasına başvuru yaparak lehdar adına akreditif açılmasını talep eder. O nedenle banka da amir banka niteliği taşımaktadır.

Akreditif sürecinde amir banka, muhabir bankaya ulaşım sağlayarak akreditifi iletir. Muhabir banka akreditif beyannamesini aldıktan sonra lehdara ulaşır. Bu aşamada mallar da bilgilendirmelerin bitmesinden ardından ithalatçıya gönderilir. Ayrıca vesaik belgesinin de muhabir bankaya iletilmesinin ardından ise mal bildirimi yapılır. Amir bankaya ulaşan muhabir banka malların bedelinin tahsilatını sağlar.

Akreditif sürecin sonunda ise amir banka bedelin ödendiğini göstermek için de mevcut belgeleri ithalatçıya gönderir. Bu şekilde akreditif süreç de tamamlanır. Bu süreç sayesinde ticaret güvenli bir şekilde yapılır. Amir banka ve ithalatçı arasında planlanan sürece göre ödeme işlemleri de gerçekleşir.

Akreditif Çeşitleri Nelerdir?

Günümüzde çok sayıda akreditif çeşidi bulunmaktadır. Uluslararası ticarette ödememe riskinin ortadan kaldırılması için tercih edilen akreditifin en bilineni Kabili Rücu Akreditif olarak bilinir. Bu diğer bir ismi ile cayılabilir akreditiftir. Bunda ise malın bedelinin ödeneceğine yönelik garanti asla kesin olarak verilmez.

Gayri- Kabili Rücu cayılamayan akreditif çeşididir. Banka tarafından şartların yerine getirilmesi durumunda ödeme taahhüdü yapılır. Teyitsiz akreditif ise herhangi bir garantinin asla bulunmadığı akreditif türüdür.

Muhabir bankanın teyit ettiği akreditif çeşidine de teyitli akreditif denilir. Karşılıklı akreditif ise transit yapılan ticarette aracılı satışlarda kullanılan bir akreditif çeşididir. Rotatif akreditif ise yenilenen akreditif olarak bilinir. Tüm bunların yanı sıra garanti akreditif ve devredilebilir akreditif de bulunur.

Akreditif Ödeme Türleri Neler?

Akreditif sürecinde ödeme türleri çeşitlilik gösterir. Buna göre peşin ödeme ve poliçe kabulü ile birlikte ödemeler yapılmaktadır. Akreditif de çoğu zaman peşin ödeme tercih edilmektedir. Ayrıca peşin ödemede satıcı mal sevkiyatını ispatlarken belgelerin de muhabir bankaya ibraz edilmesi sağlanır. Poliçe kabulü ile ödeme yapılırken satıcı tarafından malların sevkiyatının yapıldığını ispatlayan tüm belgeler poliçe de bankaya gönderilir.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara