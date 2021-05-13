4A, 4B, 4C Nedir? 4A, 4B, 4C Kimleri Kapsar?

Çalışma hayatına atılan tüm insanlar kendini güvence altına alarak hem bugününü hem de yarınlarını garanti altına almayı arzu eder. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bağlı farklı güvence sistemlerinin varlığı söz konusudur. Emekli olan her bireyin isimleri 4A, 4B ve 4C olan sistemlerden birine kayıtlı durumdadır.

4A, 4B, 4C Nedir?

Ülkemizde çalışma hayatı içerisinde belli bir süre boyunca atılmış olan ve sonrasında emeklilik hakkı kazanmış durumda olan milyonlarca emekli birey bulunmaktadır. Bu emekli olan bireylerin sayısı ise her geçen gün daha da fazla artış göstermektedir. Bu kapsam doğrultusunda 4A, 4B ve 4C sistemlerinden birine bağlı olarak çalışmış durumda göre kategorize ediliyor.

Türkiye'de, çalışma yaşamı içinde yer almış olan insanların sosyal güvencelerden yararlanabilmeleri, koşullar tamamlandığında emeklilik hakkını elde edebilmeleri ve devlet tarafından istihdamın kontrol altında tutulabilmesi amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı durumda olan çeşitli sistemlere bağlı olarak çalışmalarının gerekliliği söz konusudur. Bunun beraberinde çalışan her bireyin sahip oldukları en büyük haklarından biri de bu güvence olmaktadır. Bu doğrultuda 4A, 4B ve 4C nedir sorununun yanıtları aşağıda verilmektedir. Bunlar:

- 4A SGK'ya prim ödeyenleri kapsayan bir emeklilik sistemidir.

- 4B grubu çalışanlarını ifade etmekte olup eski adı Bağ-Kur olarak tabir edilmekteydi.

- 4C grubu çalışanları eski sistemde Emekli Sandığı'na bağlı çalışanlar olarak ifade edilmekteydi.

4A, 4B, 4C Kimleri Kapsar?

4A, SGK'ya prim ödeyen çalışanları kapsamaktadır. 4A, bir iş yerinde sözleşmeli olarak çalışma durumu olan bireylerin çalışma alanını ifade etmektedir. 4A sistemi kapsamında emekli maaşı hesaplama için Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait olan adres üzerinden sorgulama yapılması mümkün olmaktadır.

Bu sorgulamanın sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilir olması için izlenecek adımlar ise şu şekildedir;

Açılan sayfa üzerinde, doldurulması talep edilen bilgilerin girilmesi gerekmektedir. Sonrasında ise

‘Sorgula' seçeneğine tıklanır. Sorgulanması istenen bilgiler ise şunlardır:

- TC Kimlik Numarası

- SSK Sicil Numarası

- Baba Adı

- Nüfus İl

- Doğum Tarihi olmaktadır.

4B grubu çalışanları eski adı ile Bağ-Kur olarak tabir edilmektedir. 4B grubu çalışanları, kariyer meslek grubu olarak ifade edilmekte olup meslekler dışında kalmakta olan kadroları kapsamaktadır. Buna bir örnek verilmesi gerekirse; mühendis, sağlık memuru, hemşire, veznedar, teknisyen, koruma ve güvenlik görevlisi, ambar memuru gibi çeşitli meslek guruplarını kapsamaktadır.

Burada ifade edilen kadro gruplarına ilk kez alınacak olan bireylerin öncesinde KPSS'ye girerek ÖSYM tarafından ilan edilecek olan KPSS Tercih Klavuzu içinde bulunmakta olan kamu kurum ve kuruluşuna ait boş kadroların uygunlarını tercih etmeleri durumunun söz konusu olması halinde, puanlara göre bilgisayar ortamında atama yerleştirme işlemi gerçekleştirilmektedir.

4C grubu çalışanları daha önceki yıllarda Emekli Sandığı'na bağlı olarak çalışanlar şeklinde ifade edilmekte idiler. Buna göre 4C çalışanları bir yıldan az süreli olarak ya da mevsimlik hizmet gereksinimi söz konusu olduğu hallerde Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın ortak görüşleri doğrultusunda Bakanlar Kurulu tarafından alınmış olan karar kapsamında verilen görevde, yine belirtilmiş durumda olan ücret ve adet sınırı kapsamı dahilinde sözleşme ile birlikte çalıştırılma durumu söz konusu olan kişileri kapsamakta olan bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır.

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