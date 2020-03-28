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Ekonomi
Haber Giriş: 28.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

KOBİ alacakları devlet garantisinde

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KOBİ alacakları devlet garantisinde
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Yıllık cirosu 25 milyon lira ve altında olan kurumlara sağlanan ‘devlet destekli ticari alacak sigortası’nın kapsamı genişletildi. Böylece yıllık cirosu 125 milyon liraya kadar olan tüm KOBİ’ler bu imkândan yararlanacak. Karar 1 Nisan’da yürürlüğe girecek.

Dünyayı etkileyen koronavirüs (covid-19) salgınının küresel ekonomide yaratacağı en önemli risklerin başında, ticari alacakların ödenememesi geliyor. Türkiye’de bu risk, özellikle ekonominin bel kemiği olarak görülen KOBİ’ler için önemli bir endişe kaynağı durumunda bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ paketine ek olarak aldığı, KOBİ’lere yönelik devlet destekli ticari alacak sigortasına ilişkin yeni kararı, bu dönemde ticari alacaklarından endişe eden işletmeleri rahatlatacak.

1 Nisan’da yürürlüğe girecek kararla mevcutta sadece yıllık cirosu 25 milyon lira ve altında olan kurumlara sağlanan ‘devlet destekli ticari alacak sigortası’nın kapsamı genişletilecek. Böylece, yıllık cirosu 125 milyon liraya kadar olan tüm KOBİ’ler bu imkandan yararlanacak. Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte, tüm KOBİ’ler ödenmeme riskine karşı ticari alacaklarını sigortalama imkanına kavuşacak. Bakanlığın ‘Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’i 25 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Yeni düzenlemeye göre, ticari alacağını sigortalamak isteyen KOBİ’ye, alıcı başına 750 bin liraya kadar teminat limiti sağlanacak. Bu rakam, risk değerlendirme kriterleri dikkate alınarak arttırılabilecek. Alacak sigortası, tacir sıfatı taşımayan gerçek kişilere yapılan satışlara teminat sağlamayacak.

BÜYÜK GÜVENCE

Küçük ve orta ölçekli işletmelere, finansal risk yönetimi açısından büyük bir güvence olacak ‘KOBİ’lere yönelik devlet destekli ticari alacak sigortası’ sistemine, devletin verdiği desteğin yanı sıra Türk Reasürans AŞ liderliğinde bu alandaki yerli ve uluslararası şirketler de reasürans desteği sağladı. Ticari alacaklarını sigortalamak isteyen küçük işletmeler “www.alacaksigortasi.gov.tr” üzerinden detaylı bilgilere ulaşabilecek.

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