Klima kullanımının püf noktaları

Küresel ısınmanın yarattığı sonuçları can yakıcı şekilde hissettiğimiz bir sürece girdik. Kuraklık, normalin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, aşırı yağışlar, seller gibi doğa olayları dünyayı, geleceği tehdit ediyor. Şu günlerde Türkiye de aşırı sıcaklarla boğuşuyor. Bu dönemde normalin çok üstünde artan klima kullanımı nedeniyle elektriğe olan talep arttı ve kesintiler yaşanmaya başladı. Dünyanın daha fazla zarar görmemesi, sürdürülebilir bir gelecek için herkesin üzerine düşen görevleri ciddiyetle yerine getirmesi gerekiyor. Bu konunun önemine dikkat çeken Baymak Ürün Grup Müdürü Aytuğ Sönmez de hem dünyaya karşı sorumluluğun yerine getirilmesi hem de aile bütçesine destek olmak için enerji tasarruflu ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Sönmez’e göre işte klimayı verimli kullanmak için yapılması gerekenler:

* Düşük sıcaklığa ayarlamayın: İklimlendirme yaparken ortam ısı değerleri ne olursa olsun ani ve hızlı sıcaklık değişimlerinden uzak durulmalıdır. Klimanızı soğutma modunda çalıştırırken çok düşük sıcaklığa ayarlamayınız. Bu durum enerji tüketimini de arttıracaktır. Klimanızı mümkün olduğunca sabit derecelerde çalıştırınız (önerilen 24-26°C).

* Sıcaklık farkına dikkat edin: İster soğutma yapılsın ister ısıtma, dış ortam hava sıcaklığı ile iç ortam hava sıcaklığı arasındaki sıcaklık farkı çok fazla olmamalı ve bu farkın 6-7 dereceyi geçmemesi tavsiye edilir. Çünkü iki ortam arasındaki farkın fazla olması daha fazla enerji sarfiyatına neden olacaktır. Soğutma kullanımında düşürdüğünüz her bir derece, ısıtma kullanımında ise arttırdığınız her bir derece klimanın elektrik tüketimini yüzde 5 arttıracaktır.



* Ekonomik klimaları tercih edin: Enerji tasarrufu yapabilmenin bir diğer yolu ise ECO moduna sahip klimaları tercih etmektir. Bu özelliğe sahip klimalarda mümkün mertebe cihazın eco (ekonomik) modun kullanımı tercih edilip ve bu sayede enerji tasarrufu sağlanabilir.

ENERJİ SARFİYATI

* Kapı-pencereler kapalı olsun: Klima çalıştırırken mekan ısısını değiştirecek hava akımlarına engel olunmalıdır, kapı ve pencereler kapalı tutulmalıdır.

* Otomatik kapanma tertibatı: Pencere-balkon kapısı açıldığında klimanın durmasını sağlayacak tertibatlar kullanılması özellikle oteller gibi ticari işletmeler için önemli miktarda enerji tasarrufu sağlayacaktır.

* Cihazların sayısı azaltılmalı: Mekanda ısıya neden olabilecek diğer cihazlar, alet ve ürünler minimuma indirilmelidir. Bu tarz ısı kaynaklarının varlığı durumunda, klima belirlenen serinlik derecesine ulaşmak için daha fazla enerji harcayarak daha yüksek elektrik tüketimine sebep olur.

* Fazla çalıştırmayın: Dış hava sıcaklığı uygun sıcaklıklara ulaştığında; klimanızı kapatmayı unutmayınız, fazladan çalıştırdığınız her dakika boşuna enerji sarfiyatına neden olacaktır.

* Yalıtım şartlarını iyileştirin: Yalıtımı zayıf eski bir binadaysanız; yalıtımı güncel şartlara uyacak şekilde iyileştirin. Burada iyi yalıtım sağlayan ürünler tercih edilmesi enerji tasarrufu için son derece önemlidir. Zayıf yalıtılmış dış cepheler önemli miktarda enerji/ısı kaybına sebebiyet vereceğinden klimanın elektrik tüketimi artacaktır.

BAKIMLARI AKSATILMAMALI

* Enerji tasarruflu cihazlar: İnverter teknolojisine sahip ürünler tercih edilirken yüksek enerji verimliliği sunan, minimum A++ enerji sınıfına sahip ürünler tercih edilmelidir. Enerji verimlilik seviyesi ne kadar yüksek ise cihaz o kadar az enerji tüketir.

* Mekana uygun ürün: Seçilen klimanın BTU kapasitesinin kullanılacak mekana uygun belirlenmesi tüketilen enerji miktarını önemli ölçüde etkileyen bir diğer faktördür.

* Bakımları yaptırın: Klimadan yüksek performans alınabilmesi için bakım işlemleri çok önemlidir ve kesinlikle aksatılmamalıdır. Düzenli olarak yapılan bu bakımlar harcanan enerjiden de tasarruf etmenizi sağlayacaktır.

* Filtre temizliği önemli: Klima bakım işlemlerinin yanında rutin filtre temizliği de performans açısından büyük önem taşımaktadır. Tozlu/kirli filtreler hava akışını zorlaştıracağından verim kaybına dolayısı ile klimanın daha çok enerji tüketmesine neden olacaktır. Klimanızın yılda iki kere periyodik bakımı yapılmalıdır.

* Yetkili servise gidin: Bakım/onarımda yetkili olmayan kişiler müdahalede bulunmamalı yetkili servis personeli talep edilmelidir. Bu sayede ürünün gerçek veriminde çalıştığından emin olunabilir.

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