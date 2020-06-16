KKTC'ye tarifeli uçuşlar yeniden başlıyor

KKTC'ye hali hazırda başlayacak seferlerde Bakanlar Kurulu kararları çerçevesindeki karantina uygulamaları yapılacak. 1 Temmuz tarihine kadar yürürlükte olan uygulamaya göre, KKTC vatandaşları ve KKTC'de ikamet/çalışma/eğitim veya benzeri şekillerde bulunan yabancılar, 14 gün karantinada kalma şartıyla ülkeye girebilecek. KKTC vatandaşları hariç tüm yabancılar 4 bin 400 TL'lik karantina ücreti ödeyecek.