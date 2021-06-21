KKTC'ye gitmek isteyenler dikkat! Sadece 9 gün kaldı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek olan Türk vatandaşlarının yeni tip kimlik kartını temin etmeleri gerekiyor. 30 Haziran'dan sonra eski kimlikle KKTC'ye giriş yapılamayacak.
Türk vatandaşlarının, 30 Haziran itibarıyla eski tip kimlik kartıyla KKTC'ye gidemeyeceği bildirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 30 Haziran itibarıyla KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanları ile Türkiye'den çıkışları sonlandırılacak.
Söz konusu tarihten itibaren KKTC'ye gidişlerde yeni tip kimlik kartları kullanılacak.
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