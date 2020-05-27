KKTC’ye 2.2 milyar liralık destek

Oktay, video konferans yöntemiyle düzenlenen “Türkiye ve KKTC Arasında İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması İmza Töreni”nde yaptığı konuşmada, aldıkları erken tedbirler ve etkin kriz yönetimi sayesinde Türkiye’de salgının yayılımının büyük oranda giderildiğini ve normalleşme adımlarının hızla atıldığını bildirdi.

ARMA MODELİ BAŞLADI

Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aylar süren titiz bir çalışmanın sonucunda oluşan, kısaca ‘ARMA Modeli’ olarak adlandırdığımız ‘Türkiye-KKTC Altyapı ve Reel Sektör İçin Mali İş Birliği Aracı’ ile birlikte, KKTC’de yürütülecek proje süreçlerini daha verimli şekilde icra etmeyi ve böylece projelerin katma değerini artırmayı amaçlıyoruz. Hükümetinizin desteğiyle birlikte uygulayacağımız ‘ARMA Modeli’ sayesinde KKTC’nin değişen dünyaya daha hızlı bir şekilde ayak uydurmasını, KKTC’de ekonomik büyüme ve kalkınmaya doğrudan katkı sağlayacak nitelikli projelerin kazandırılmasını amaçlıyoruz. Anlaşma ile 2 milyar 288 milyon 976 bin lira tutarındaki mali kaynağı hibe ve kredi şeklinde aktarıyoruz.”

TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

KKTC Başbakanı Ersin Tatar ise anlaşmanın çok detaylı bir şekilde detaylı yapıldığına dikkat çekti ve “Bir kez daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yönelik ilgi ve desteklerinden dolayı anavatan Türkiye’ye ve Türk halkına şahsım ve hükümetimiz adına teşekkür ederim” dedi. Tatar, salgınla mücadelede KKTC’nin büyük başarı elde ettiğini ve yardımlar çerçevesinde Lefkoşa’ya 500 yataklı yeni bir hastanenin yapılacağını kaydetti.