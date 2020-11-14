KKTC’nin ‘yerli oto’su Türkiye’de

KKTC’nin yerli otomobili Günsel, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde, 18-21 Kasım 2020’de düzenlenecek ‘MÜSİAD Expo 2020’ fuarında meraklılarıyla buluşmak üzere Türkiye’ye geliyor. Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde 100’ü aşkın Türk mühendis ve tasarımcının 1.2 milyon saat emekle ürettiği, Günsel’in ilk modeli B9’un tanıtımı, 20 Şubat 2020’de KKTC’de yapılmıştı. MÜSİAD Expo 2020, GÜNSEL’in lansman sonrası KKTC dışında katılacağı ilk etkinlik olacak. Yüzde 100 elektrikli otomobil Günsel’in ilk modeli B9’un ilk prototipleri KKTC’nin toprağını, gökyüzünü ve bayrağını simgeleyen sarı, mavi ve kırmızı renklerde üretildi. Fuara, üretilen üç B9 prototipi ile katılacak olan Günsel, ikinci modeli J9’un tasarım konseptini de otomobil meraklılarıyla buluşturacak.

SERİ ÜRETİM 2021’DE

İki adet B9 ve J9’un bire bir ölçekli tasarım modeli Günsel’in standında sergilenecek. Üçüncü B9 ise sektör temsilcilerinin test sürüşleri için fuar alanı dışında hazır olacak. Elektrikli otomobilin en önemli parçalarından bataryası da standta sergilenecek. Mühendisler tarafından dizayn edilen bataryanın tasarımı ve özellikleri hakkında bilgilendirme yapılacak. 2016’da tasarım çalışmalarına hız verilen markanın ilk tasarım konsepti de aynı yıl ‘MÜSİAD Expo’da sergilenmiş ve ziyaretçilerinden yoğun ilgi görmüştü. Üç yıl aradan sonra KKTC’nin yerli otomobili, test sürüşüne hazır prototipleriyle aynı fuarda yer alacak. Seri üretimi 2021’in son çeyreğinde başlayacak olan Günsel’in üretim kapasitesi 2025’te yıllık 30 bin araca ulaşacak.

‘TÜRK DÜNYASININ KÜRESEL YÜZLERİ’

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, markanın Türkiye’deki ilk test sürüşlerinin yine MÜSİAD EXPO’da yapılacağından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kaan, ağırlıklı olarak ithal edilen otomobillerin ülkede üretilmesini sağlamanın yanında hem TOGG hem de Günsel’in Türk dünyasının küresel yüzleri olarak ihracat ve istihdam başta olmak üzere ülke ekonomilerine ciddi katkı sağlamasını beklediğini de aktardı. Günsel Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, KKTC’de otomobil üretme hayallerini ilk kez 2016’da MÜSİAD Expo’ya katılarak yüksek sesle dile getirdiklerinde büyük bir ilgi ile karşılandıklarını hatırlattı. Günsel, “Bu ilgi, çıktığımız yolda Türkiyemizin manevi desteğini yanımızda hissetmemizi sağladı. Tasarımdan Ar-Ge’ye, teknolojiden mühendisliğe hep birlikte, tek vücut, tek yürek, büyük bir inançla, gece gündüz çalışarak gerçeğe dönüştürdüğümüz Günsel’i milletimizle, vatanımızla, anavatanımızla paylaşabilmenin onurunu, gururunu ve mutluluğunu tüm kalbimizle yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

GÜNSEL’İN ÖZELLİKLERİ

· Yüzde 100 elektrikli.

· Tek şarjla 350 kilometre yol yapabiliyor.

· 10 bin 936 parçadan oluşuyor.

· 140 kW güce sahip.

· Otomobil maksimum 170 kilometre hıza ulaşabiliyor.

· Şarj süresi 4 saat.

· Yapımında 100’ün üzerinde Türk mühendis çalıştı.