KKTC’den ‘Yunan adaları yerine buraya gelin’ çağrısı... ‘Bu ada sizin’

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KAPIDA vize uygulamasıyla yerli turist bu sezon rotayı Yunan adalarına çevirirken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden önemli bir çağrı geldi. KKTC Başbakan Yardımcısı, Kültür, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs’da tatil fiyatlarının Yunan adalarına göre ortalama yüzde 30 daha uygun olduğunu belirterek, “Öncelikle hedefimiz 85 milyon Türk vatandaşı. Bizim başka kimseye ihtiyacımız yok, yeter ki birbirimize sahip çıkalım. Bu ada sizin. Kendi adanıza gelin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni görmeyen kalmasın” dedi. Ataoğlu, “Herkesin bütçesine göre konaklama seçeneklerimiz var. Hem otel bakımından hem de yeme-içme konusunda Yunan adalarına göre daha uygunuz” diye konuştu.

İLK ADRES ‘KIBRIS’ OLSUN

Bakanlığın daveti ile geçtiğimiz gün KKTC’de bir araya geldiğimiz Ataoğlu, Kıbrıs’ın tanıtımı amacıyla KKTC ve TC Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde ‘Ada Kıbrıs’ projesinin başlatıldığını belirterek, “Biz aynı dil, aynı din, aynı para birimini paylaşıyoruz. Nasıl ki yıllar önce Türkiye Kuzey Kıbrıs’a sahip çıktı, şimdi yine aynı şekilde adalarına sahip çıkmalarını, tatillerinde yurtdışı değil ilk adreslerinin “Ada Kıbrıs” olmasını istiyoruz. Bu kapsamda da ülkemizde hâlâ tam anlamıyla adamızın bilinmediğini gördük. O nedenle “Ada Kıbrıs” projesini başlattık. 85 milyon nüfusa sahip olan ana vatanda ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni görmeyen kalmasın. Başkasının adasına değil kendi adanıza gelin çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

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TURİST SAYISI YÜZDE 40 ARTTI

Ataoğlu, “Yaz sezonunda turist sayısında genel olarak yüzde 40 artış gördük. Bu talep ivmelenerek artıyor” dedi. KKTC’nin 2023 yılında 3 milyon turist ağırladığı bilgisini veren Ataoğlu, bunun yüzde 60’ını Türk vatandaşlarının oluşturduğunu belirtti. Ataoğlu, “Bu yıl sonunda 4-4.5 milyon turist sayısına ulaşacağımızı öngörüyoruz. Bu da yüzde 40-50 arası bir artış demek” ifadelerini kullandı. Ataoğlu ayrıca turistlerin bir haftalık harcama limitinin 1.000 Euro olduğunu ve Almanya, Rusya, Birleşik Krallık, Yunanistan pazarlarından da turist aldıklarını belirtti.

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YATAK KAPASİTESİ 95 BİNE ÇIKACAK

YAZ sezonunda otel doluluklarının yüzde 90’ları aştığını belirten Ataoğlu, artan turist sayısının yeni yatak ihtiyacı doğuracağını da kaydetti. Kuzey Kıbrıs’ın 30 bini otellerde, 50 bini de konutlarda olmak üzere 80 bin yatak kapasitesinin bulunduğunu belirten Ataoğlu, “Adamızdaki büyük turizm yatırımcıları, yatırımlarından çok memnun. 3 yıl içinde 7 yeni otel açılacak. Bu otellerin hayata geçmesiyle 15 bin ilave yatak kapasitesi olacak” dedi.

‘KONUT YATIRIMI İÇİN FIRSAT VAR’

KKTC’de konut yatırımlarının da arttığını ve özellikle yabancı yatırımcının büyük ilgi gösterdiğini anlatan Ataoğlu, “Çok fazla yabancı ilgisi olunca adanın DNA’sının bozulmasından endişe ettik. Hemen bir yasal düzenleme hayata geçirdik. Adada yabancı sadece bir konut alabilecek. Ancak Türk vatandaşlarımız 3 konut alabilecekler. Burada konut yatırımı 5 ila 10 yıl içinde geri dönüş sağlıyor. Birçok Türk gidip başka ülkelerde konut yatırımı yapıyor. Bizim onlara çağrımız bu yatırımlarını yavru vatana yönlendirsinler. Burada eğitim turizmi de çok hızlı devam ediyor. Belki 4-5 yıl sonra aynı yatırım fırsatını yakalayamayacaklar” diye konuştu.

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FİYATLAR NE KADAR

Eylül ayında 5 yıldızlı otelde 2 kişi

4 gecelik ortalama fiyat 28 bin TL’den başlıyor, 100 bin TL’lere çıkıyor.