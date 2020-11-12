KKTC yerli otomobili Günsel özellikleri neler?

Günsel B9, yüzde 100 elektrikli bir otomobil. Tek şarjla 350 kilometre yol kat edebilen araç, toplamda 10 bin 936 parçanın bir araya gelmesiyle üretildi. Aracın motoru 140 kW gücünde. Saate 100 kilometre hıza 8 saniyede ulaşabilen Günsel B9’un hız limiti ise elektronik olarak saatte 170 kilometre ile sınırlandırıldı. Günsel B9’un bataryası yüksek hızlı şarjla sadece 30 dakikada doldurulabiliyor. Hızlı şarj kullanılması durumunda ise bu süre 4 saat. Geliştirme sürecinde 100’ün üzerinde mühendis ve tasarımcının 1,2 milyon saat emek harcadığı Günsel’in çalışan sayısı 166’ya ulaştı. Seri üretime geçilmesiyle birlikte hızla artacak olan bu sayı, 2025’te binin üzerine çıkacak.

Günsel B9’un üretimi için 28 ülkeden 800’ün üzerinde tedarikçi ile anlaşma imzalandı. Böylece Günsel, KKTC’nin küresel ekonominin bir parçası haline gelmesinde önemli bir katkı sağlamış oldu. Günsel’in ikinci modeli J9 ise SUV segmentinde üretilecek. Yine yüzde 100 elektrikli olarak tasarlanan J9’un tasarım konsepti de MÜSİAD Expo 2020’de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Elektrikli otomobiller dünya otomotiv piyasasındaki ağırlığını her geçen yıl artırıyor. 2018’de dünyada satılan elektrikli otomobil sayısı 2 milyon adetti. 2025’te 10 milyona ulaşması beklenen elektrikli otomobil satışlarının 2030’da 28 milyon, 2040’ta ise 56 milyon adede ulaşacağı öngörülüyor. 2040’ta otomotiv piyasanın yüzde 57’sini elektrikli otomobiller ele geçirecek.