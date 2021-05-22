KKTC Sulama İletim Tüneli Açılış Töreni... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ömrü dolmuş formüllerle zaman kaybedilmemeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'ye su sağlayan hattın iletim tüneli açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'nin tamamına memba kalitesinde su sağlanacağını ve büyük arazilerin suyla kavuşup 10 bin kişilik istihdam yaratılacağını söyledi. Erdoğan, Kıbrıs müzakerelerinin Rumların şımarıklığı nedeniyle sonuçsuz kaldığını belirtti. Erdoğan " Kıbrıs'ta bir çözüm aranıyorsa bunun ham hayaller değil, sahadaki gerçekler üzerine inşa edilmesi şarttır. Bu iki toplum arasında değil iki devlet arasında yürütülmelidir" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Bir ada ülkesi olması ve kısıtlı doğal kaynakları nedeniyle KKTC son 30 yıldır giderek artan bir şekilde su sıkıntısı yaşıyor. Bu sorunun çözümü için Türkiye'den içme ve sulama amaçlı su götürülmesi her dönem gündeme gelmiş ancak bu proje gündeme gelmemiştir. Denizin 250 metre altından geçen askıda sistemle anavatandan yavru vatana suyu ulaştırdık. Modern içme suyu arıtma tesisi ile KKTC'nin tamamına memba suyu kalitesinde içme suyu temin ettik. Deniz geçişi isale hattında 8 Ocak 2020'de meydana gelen arızayı da en kısa sürede çözüme kavuşturduk. Böylece KKTC ile Türkiye arasındaki tarihi, kültürel, coğrafi bağlara bir yenisini daha eklemiş olduk.

KALKINMA İVME KAZANACAKTIR



Sulama projemizde suyu temin edecek 5.7 kilometre uzunluğunda iletim tünelinde ışığı göreceğiz. Güzelyurt ovası sulama iletim yapıları daha önce yer altı sularıyla sulanan 18 bin 730 dekar araziye su iletilecektir. 97 bin 200 dekar arazi ilk kez sulama suyuyla buluşacaktır. Tarım arazilerinin sulamaya açılmasıyla yıllık 156 milyon gelir artışı ve 10 bin kişilik istihdam sağlanacaktır. Tarım sektörü çağ atlayacak, KKTC'nin kalkınma hamlesi farklı bir ivme kazanacaktır.

Gayemiz KKTC'nin gelişip güçlenmesi ve daha müreffeh bir geleceğe sahip olmasıdır.

KKTC'deki kardeşlerimizin geleceklerine çok daha umutla ve güvenle bakmasını sağladık. Su sıkıntısını giderecek projelerimizle Kıbrıs Türk'ünü kimseye muhtaç etmeme kararlılığını ortaya koyduk.

KIBRIS MÜZAKERELERİ RUMLAR NEDENİYLE SONUÇSUZ KALMIŞTIR

Kıbrıs Türkü adaletsizliğin ve çifte standardın ne demek olduğunu gayet iyi biliyor. Kapalı kapılar ardında Kıbrıs Türk'lerinin haklarını devredenler iş icraata geldiğinde maalesef üç maymunu oynadılar. Adaletli çözüm yerine öz yurtlarında azınlık statüsüne mahkum etmek istediler. Kıbrıs sorununu bir kangrene dönüştürmüştür. Kıbrıs müzakerelerini Rum tarafının uzlaşmaz ve şımarıklıkları nedeniyle sonuçsuz kalmıştır. Kıbrıs Türk halkını katledenler masadan kaçmıştır. Annan planını reddeden Rumlar AB üyeliğiyle ödüllendirilirken aynı plana evet diyen Türkleri cezalandırmıştır. Hastaneleri bile paylaşmam diyen bir zihniyetle ortak gelecek kurulması zaten mümkün değildir.

ÖMRÜ DOLMUŞ FORMÜLLERLE ZAMAN KAYBEDİLMEMELİ

Cenevre'de düzenlenen gayrıresmi 5+1 toplantısı istiklal ve istikbal mücadelesinde dönüm noktası olmuştur. Bu toplantıda Kıbrıs Türkleri adil, makul önerilerde bulundular. Ömrü dolmuş formüllerle zaman kaybedilmemeli, iki ayrı devlet kabul edilmeli. Türkiye olarak biz de Tatar liderliğinde KKTC tarafının önerilerine tam destek verdik. Kıbrıs'ta bir çözüm aranıyorsa bunun ham hayaller değil, sahadaki gerçekler üzerine inşa edilmesi şarttır. Bu iki toplum arasında değil iki devlet arasında yürütülmelidir. Her iki devletin nasıl işbirliği yapabileceği belirlenmelidir. Kıbrıs Türk'ünün egemen eşitliği teyit edilmeli ve müzakereler başlamalıdır. İki devletli çözümü reddetmek KKTC'nin bağımsızlığını reddetmek demektir. Ne bizim ne de KKTC'nin böyle bir adaletsizliğe rızası yoktur. Bilhassa Kıbrıs Türk'ünün Doğu Akdeniz'deki enerjilerdeki haklarının yenilmesine asla izin verilmeyecektir. Karadeniz'de aldığımız müjdeyi Doğu Akdeniz'de de alacağımıza inanıyoruz. KKTC'nin yanında olmayı sürdüreceğiz.

Türkiye olarak ahdi ve tarihi sorumluluklarımız çerçevesinde milli davamız olan Kıbrıs'a sahip çıkmakta kararlıyız. KKTC halkının refahı, kendi ayakları üzerinde güvenle durabilmeleri, kalkınması ve gelişmesi öncelikli hedefimizdir. Koronavirüs salgını döneminde KKTC'yi asla kaderlerine terk etmedik. En sıkıntılı günlerinde Kıbrıs Türk halkının yanında olduk.

Birbirinden önemli projeleri hayata geçirdik. Bizler tek yürek, tek bilek hareket edersek Allah'ın izniyle önümüzde durabilecek hiçbir engel yoktur. Anavatan ve garantör Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da KKTC'nin yanında olacaktır.

FUAT OKTAY İNCELEMELERDE BULUNDU

cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sulamaları İletim Tüneli'nde incelemelerde bulundu.

Oktay, ilk olarak Türkiye'den Su Temini Projesi kapsamında Geçitköy Barajı'nda inceleme yaptı.

Yetkililerden bilgi alan Oktay, beraberindekiler ile bugün açılışı yapılacak KKTC Sulamaları İletim Tüneli'nde incelemelerde bulundu ve son durum hakkında bilgi aldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer yetkililer de Oktay'a eşlik etti.

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