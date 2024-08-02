KKM’ye stopaj geldi

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KKM’ye getirilen stopaj kararı dün Resmi Gazete’de yayımlandı. KKM ve katılma hesaplarında uygulanan yüzde sıfır olan oran, 1 Ağustos-31 Ekim tarihleri arasında açılan veya vadesi yenilenen KKM/katılma hesaplarına ödenecek faizler ve kâr payları üzerinden 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 7.5, bir yıla kadar (bir yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 5 olarak uygulanacak. 1 Ağustos öncesinde açılmış veya vadesi yenilenmiş hesaplarda ise indirimli oran (yüzde sıfır) uygulanmaya devam edilecek.

TL MEVDUATTA ORAN DEĞİŞMEDİ

Karara göre, TL mevduat ve katılım hesaplarından elde edilen faiz ve kâr payları için indirimli oran uygulaması sürecek. 1 Ağustos-31 Ekim arasında açılan veya vadesi yenilenen vadeli mevduat/katılma hesaplarına ödenecek faizler ve kâr payları üzerinden yapılacak stopaj oranları 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 7.5, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 5, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 2.5 olarak uygulanmaya devam edilecek.

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Yatırımcıların Türk Lirası cinsinden ihraç edilmiş menkul kıymetlere yönelmelerini teşvik etmek üzere, portföyü Türk Lirası ve TL cinsinden ihraç edilmiş menkul kıymetler olan yatırım fonlarından elde edilen gelirlerde indirimli stopaj uygulamasının süresi de 31 Ekim’e kadar uzatıldı. Bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelirler ve fon kullanıcısının bu bankalar olduğu kira sertifikalarından elde edilen gelirlere indirimli stopaj uygulamasının süresi 31 Ekim’e kadar uzatıldı.

Öte yandan, KKM ilk olarak 2021 Aralık’ta kurdaki atak sonrası devreye girmişti. 2023’ün başından ilk yarısına kadar da KKM hesaplarını destekleyici adımlar atıldı. Tepe noktası ise, 18 Ağustos 2023 tarihli haftada 3.4 trilyon lira oldu. Geçen yıl yapılan seçimler ve ekonomi yönetiminin değişmesinin ardından KKM’nin cazibesini azaltmaya yönelik adımlar atılmaya başlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuzun ilk haftasında KKM’de şirketlerin vergi avantajının sonlandırıldığını hatırlatarak, bireylerin avantajının da vergiye tabi olacağını söylemişti.

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HAFTALIK BAZDA 49.7 MİLYAR GERİLEDİ

KKM’deki düşüş geçen hafta da sürdü. 29 Aralık 2023 haftasında 2 trilyon 626 milyar lira olan KKM hesapları, 5 Ocak 2024 haftasında 2 trilyon 576 milyar liraya düştü. Şubatın sonunda 2 trilyon 323 milyar liraya gerileyen KKM hesapları, 29 Mart haftasında 2 trilyon 276 milyar lira, 26 Nisan tarihli haftada 2 trilyon 257 milyar lira ve 31 Mayıs tarihli haftada 2 trilyon 124 milyar lira seviyesine geldi. 5 Temmuz haftasında 1 trilyon 991 milyar lira olan KKM hesapları, 19 Temmuz haftasında 1 trilyon 881 milyar lira seviyesine geldi. BDDK’nın dün açıkladığı 26 Temmuz haftasında ise KKM hesapları 1 trilyon 832 milyar lira oldu. Haftalık bazda gerileme 49.7 milyar lira oldu.