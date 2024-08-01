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KKM'ye stopaj geldi

Güncelleme Tarihi:

#KKM#Stopaj#Vergi
KKMye stopaj geldi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2024 06:33

Kur korumalı mevduata yüzde 5-7.5 arasında stopaj uygulanmasına karar verildi.

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Kur korumalı mevduata (KKM) uygulanan vergi avantajı kaldırıldı; söz konusu hesaplar için %5-7,5 arasında stopaj uygulanacak.

Cumhurbaşkanlığı'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarından; 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli olanlarda % 7,5, 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli olanlarda % 5, altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarından; 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli olanlarda % 7,5, 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli olanlarda % 5 stopaj uygulanacak.

KKMye stopaj geldi

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#KKM#Stopaj#Vergi

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