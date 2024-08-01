KKM'den çıkış sürüyor

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 881,7 milyar TL'den 1 trilyon 832 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 13 trilyon 915,5 milyar TL'den 14 trilyon TL'ye yükselirken, mevduat 16 trilyon 747,0 milyar TL'den 16 trilyon 931,6 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 1 trilyon 729,3 milyar TL'den 1 trilyon 745,2 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 461,9 milyar TL'den 1 trilyon 496,6 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar ise 238,4 milyar TL'den 241,2 milyar TL'ye çıktı.