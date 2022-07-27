KKM'de süre uzatımı! Şirketler yararlanacak

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Kur Korumalı Mevduat sistemine dahil olan şirketler için vergi istisnası süreci Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla uzatıldı. Yeni karara göre kurumların 30/6/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar itibarıyla vergi avantajının uygulanmasına devam edilecek.

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KAZANÇLARDAN VERGİ ALINMAYACAK

Böylece şirketler KKM'den elde ettiği faiz ve kar payları ile diğer kazançları kurumlar vergisinden istisna edilecek. Başka bir deyişle şirketler bu işlem kaynaklı faiz, kar payı ve kur kazancı için vergi ödemeyecek.

ERDOĞAN'IN YETKİSİ EYLÜL AYI İÇİN DE VAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istisnayı uzatmak için yetkisi bulunuyor. Bir diğer yetki kullanma tarihi de 30 Eylül 2022 olarak öne çıkıyor.