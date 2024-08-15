×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

KKM'de gerileme sürüyor

Güncelleme Tarihi:

#KKM#BDDK#Mevduat
KKMde gerileme sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 14:07

Kur Korumalı Mevduat'tan bir haftada 49 milyar 304 milyon liralık çıkış yaşandı.

Haberin Devamı

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 764 milyar 282 milyon liradan 1 trilyon 714  milyar 978 milyon liraya geriledi.

KREDİLERDE ARTIŞ VAR

Krediler 14 trilyon 138,5 milyar TL'den 14 trilyon 241,9 milyar TL'ye, mevduat 16 trilyon 783,2 milyar TL'den 16 trilyon 962,7 milyar TL'ye yükseldi.

KREDİ KARTI BORÇLARI AZALDI

Tüketici kredileri 1 trilyon 756,7 milyar TL'den 1 trilyon 769 milyar TL'ye yükselirken, bireysel kredi kartları 1 trilyon 536,5 milyar TL'den 1 trilyon 529,9 milyar TL'ye geriledi.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR ARTIYOR

Takipteki alacaklar ise 244,3 milyar TL'den 246,9 milyar TL'ye çıktı..

Haberle ilgili daha fazlası:
#KKM#BDDK#Mevduat

BAKMADAN GEÇME!