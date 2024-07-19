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KKM'de düşüş sürüyor

Güncelleme Tarihi:

#KKM#BDDK#Veri
KKMde düşüş sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2024 14:27

Kur Korumalı Mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş devam ediyor.

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Kur korumalı TL mevduata olan ilgi her hafta azalmaya devam ediyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 991,5 milyar TL'den 1 trilyon 942,6 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 13 trilyon 838,5 milyar TL'den 13 trilyon 957,1 milyar TL'ye, mevduat 16 trilyon 198,9 milyar TL'den 16 trilyon 672,9 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 727,6 milyar TL'den 1 trilyon 740,7 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 466,9 milyar TL'den 1 trilyon 485,3 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 218,5 milyar TL'den 225,1 milyar TL'ye çıktı.

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#KKM#BDDK#Veri

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