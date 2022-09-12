KKM’de 1 aylık artış 137.7 milyar lira

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5 Ağustos tarihli haftada 1 trilyon 169 milyar lira olan KKM hesapları, 2 Eylül tarihi itibariyle 1 trilyon 307 milyar 550 milyon lira oldu. Böylece bir ayda KKM hesapları 137 milyar 742 milyon lira arttı. Geçen yıl aralık ayında devreye alınan KKM hesaplarına ilişkin BDDK ilk verisini 18 Şubat 2022 tarihinde yayımladı. 18 Şubat tarihli haftada 469 milyar 230 milyon lira olan KKM hesapları, mart ayının ilk haftasında 539 milyar 157 milyon lira olmuştu. Nisan ayının ilk haftasında 695 milyar 691 milyon lira olan KKM hesapları, mayıs ayında 819 milyar 20 milyon liraya yükseldi.

HAFTALIK ARTIŞLAR

Haziran ayının ilk haftasında 930 milyar 986 milyon lira olan KKM hesapları, haziran ayının sonunda 1 trilyon liraya yaklaşarak, 992 milyar 80 milyon liraya çıktı. 24 Haziran haftasında ise 1 trilyon lira geçilerek, 1 trilyon 18 milyar liraya yükseldi. Temmuz ayının ilk haftasında 1 trilyon 39 milyar lira olan KKM hesapları, temmuz ayının sonunda 1 trilyon 133 milyar lira oldu. 5 Ağustos haftasında 1 trilyon 169 milyar olan KKM hesapları, 12 Ağustos haftasında 1 trilyon 206 milyar, 19 Ağustos haftasında 1 trilyon 246 milyar, 26 Ağustos haftasında 1 trilyon 277 milyar liraya yükseldi. 2 Eylül haftasında da 1 trilyon 307 milyar lira oldu.

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2 MİLYON YATIRIMCI

BDDK verilerinin ilk yayımlandığı şubat ayından mart ayının ilk haftasına kadar artış 69.9 milyar lira oldu. Mart ayının ilk haftasıyla nisan ayının ilk haftasındaki artış 156 milyar 534 milyon lira olmuştu. Nisan ayından mayıs ayının başına kadar artış miktarı 123 milyar 329 milyon lira, bir sonraki ay artış miktarı 111 milyar 966 milyon lira oldu. Haziran ayı başından sonraki aya artış miktarı 108 milyar 734 milyon lira oldu. Temmuz ayından ağustos ayına başına kadar artış miktarı 130 milyar 88 milyon lira olurken, ağustos ayından eylül ayı başına kadar artış miktarı da 137 milyar 742 milyon lira oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, KKM uygulamasının 1.3 trilyon lirayı geçtiğini belirterek, gerçek ve tüzel yatırımcı sayısının da toplamda 2 milyon 138 bin 489 olduğunu açıklamıştı.

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OVP’DE ATIF YAPILMIŞTI

4 Eylül günü Resmi Gazete’de yayımlanan OVP’de KKM’ye atıfta bulunuldu. TL cinsi enstrümanlara olan talebin artırılması ve döviz kurlarındaki oynaklığın azaltılması amacıyla 2021 yılının Aralık ayında Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında KKM uygulamasının devreye alındığı belirtilerek, “Toplam KKM bakiyesi 1 Eylül itibarıyla 1.3 trilyon TL’ye ulaşmıştır. KKM artarken döviz tevdiat hesaplarında azalış meydana gelmiş, yurtiçi yerleşiklerin YP mevduatı yıl sonundaki 237 milyar dolar seviyesinden 26 Ağustos itibarıyla 212.7 milyar dolara gerilemiştir. Aynı dönemde yurtiçi yerleşiklerin mevduatlarının dolarizasyon oranı yüzde 62.7’den yüzde 53.1’e düşmüştür” denildi.