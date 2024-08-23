KKM hesapları gerilerken döviz mevduatında artış

Haberin Devamı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 9 Ağustos haftasında 1 trilyon 714 milyar lira olan KKM hesapları, 16 Ağustos tarihli haftada 1 trilyon 659 milyar liraya geriledi. Böylece KKM hesaplarında bir haftada 55.2 milyar liralık gerileme yaşandı. Toplam büyüklük 1.66 trilyon TL olarak kaydedildi.

REZERVLERDE ARTIŞ SÜRÜYOR

Merkez Bankası (TCMB) verileri ise, bireylerin döviz mevduatının arttığını ortaya koydu. TCMB verilerine göre, yurt içi yerleşiklerin pariteden arındırılmış döviz mevduatı 197 milyon dolar arttı. Son dönemde döviz mevduatlarında yaşanan artışın ardından TCMB araştırmacıları konuyla ilgili bir analiz yayımlamıştı. Analize göre, KKM çıkışının yabancı paraya dönüşmesi ve cari fazla döneminde elde edilen döviz gelirlerinin döviz tevdiat hesaplarında değerlendirilmesi artışta etkili oldu.

Haberin Devamı

TCMB verileri ayrıca, Merke’in rezervlerinin geçen hafta yükselişe geçerek rekor seviyelere yakınsadığını gösterdi. Buna göre, 16 Ağustos haftasında brüt rezervler 153 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta brüt rezervler 150.2 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Brüt rezervlerde Temmuz ayında 154 milyar doları aşarak rekor görülmüştü. 16 Ağustos haftasında net rezervler 47 milyar dolardan 47.8 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezervlerde de toparlanma sürdü. 16 Ağustos haftasında swap hariç net rezervler 25.7 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta swap hariç net rezervler 24.6 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.