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KKM 2 trilyon sınırında

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#KKM#Ekonomi#Vergi
KKM 2 trilyon sınırında
Neşe Karanfil
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2024 07:00

KUR Korumalı Mevduat (KKM) hesapları 2 trilyon lira sınırında. 21 Haziran tarihli haftada 2 trilyon 32 milyar lira olan KKM hesapları, 28 Haziran tarihli haftada ise 2 trilyon 14 milyar liraya geriledi. Haftalık bazda KKM hesapları, 18 milyar 335 milyon lira gerilemiş oldu.

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BİREYLERE AVANTAJ DA SONLANDIRILACAK

KKM’de tepe nokta 3.4 trilyon lira ile 18 Ağustos 2023 tarihli haftada oldu. Geçen yıl mayıs ayında yapılan seçimlerin ardından ekonomi yönetimi değişti ve KKM’nin cazibesini azaltmaya yönelik adımlar atılmaya başlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu hafta başında katıldığı bir televizyon programında KKM’de şirketlerin vergi avantajının sonlandırıldığını belirterek, “Artık şirketler KKM’den faiz kazanırlarsa normal kurumlar vergisine tabidir. Dolayısıyla teşvik edici olmaktan 1 Temmuz itibarıyla çıkarttık. Bireyler açısından mevduata, faiz kazançlarına biz bu sene vergi getirdik. Dolayısıyla KKM’den çıkış hızlanacak” demişti.

6 AYDA 612 MİLYAR GERİLEDİ

Bu sözlerin ardından KKM’den çıkış hızlı oldu. Şubat sonunda 2 trilyon 323 milyar liraya düştü, 26 Nisan haftasında 2 trilyon 257 milyar lira ve 31 Mayıs tarihli haftada 2 trilyon 124 milyar lira seviyesine geldi. 21 Haziran tarihli haftada 2 trilyon 32 milyar lira olan KKM hesapları, BDDK’nın dün açıkladığı 28 Haziran tarihli hafta da 2 trilyon 14 milyar liraya geriledi. 29 Aralık 2023 haftasından itibaren toplam gerileme 611 milyar 900 milyon lira oldu.

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#KKM#Ekonomi#Vergi

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