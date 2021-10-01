KKB’den genç yeteneklere iş imkanı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Kritik anlaşma Meclise gönderildi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştuKritik anlaşma Meclis'e gönderildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Sheriff Tiraspol devlerin tahtını sallıyor: Peri masalının ardında ne varSheriff Tiraspol devlerin tahtını sallıyor: Peri masalının ardında ne var?#Sheriff Tiraspol
Fenerbahçeliler şaşkına döndü Galatasaray ise grupta lider ama...Fenerbahçeliler şaşkına döndü! Galatasaray ise grupta lider ama...#Fenerbahçe
Erdoğandan yeni anayasa mesajı: 2023 hediyesi olacaktırErdoğan'dan yeni anayasa mesajı: 2023 hediyesi olacaktır#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Meclis yeni yasama yılına başlıyor Dış saldırıların şekli ve yöntemi değişmiştirMeclis yeni yasama yılına başlıyor! 'Dış saldırıların şekli ve yöntemi değişmiştir'#TBMM
Bu haykırışa yürek dayanmaz Oğlumun cansız bedenini sosyal medyada gördümBu haykırışa yürek dayanmaz! 'Oğlumun cansız bedenini sosyal medyada gördüm' #Ekvador
MİT ve TSKdan Kandile operasyon... Kritik isim etkisiz hale getirildiMİT ve TSK'dan Kandil'e operasyon... Kritik isim etkisiz hale getirildi#Kandil
Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybettiOğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti!#Oğuzhan Asiltürk
Dünyanın en pahalı okulunda skandal iddialarDünyanın en pahalı okulunda skandal iddialar#Le Rosey
Korkunç Gayrimenkul zenginini öldürüp, sandığa koyarak denize atmışlarKorkunç! Gayrimenkul zenginini öldürüp, sandığa koyarak denize atmışlar#Kocaeli
İstanbulluların beklediği haber geldi 2 metro hattında önemli gelişmeİstanbulluların beklediği haber geldi! 2 metro hattında önemli gelişme#İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metrosu
35 yıllık gizem çözüldü Katilin kimliği herkesi şoke etti...35 yıllık gizem çözüldü! Katilin kimliği herkesi şoke etti...#Fransa
Binlerce kişi yararlanacak Ekimde rekor ödemeBinlerce kişi yararlanacak! Ekimde rekor ödeme#Tarımsal Üretim
Korona onları etkilemiyor... Ezber bozan keşifKorona onları etkilemiyor... Ezber bozan keşif!#Koronavirüs
Doğumdan sonra estetik yaptıracak halim mi kaldıDoğumdan sonra estetik yaptıracak halim mi kaldı?#Cardi B.
HABERLEREkonomi Haberleri

KKB’den genç yeteneklere iş imkanı

#Kredi Kayıt Bürosu#Genç Yetenekler Programı#KKB İş Birimleri
KKB’den genç yeteneklere iş imkanı

Kredi Kayıt Bürosu (KKB), hayata geçirdiği Genç Yetenekler Programı ile gençlerin ilk işlerinde işe alım, eğitim ve uyum süreçlerine katkı sağlamayı amaçlıyor, gençlere istihdam imkanı sunuyor. Ön elemeleri geçip tüm aşamaları başarıyla tamamlayarak programa katılmaya hak kazanan 23 genç yetenek, KKB’de farklı departmanlarda görev yapmaya başladı.

Haberin Devamı

Kredi Kayıt Bürosu,  hayata geçirdiği Genç Yetenekler Programı ile gençlerin, günümüz profesyonel iş hayatının dinamik ve yenilikçi yapısına uygun ve doğru bir kariyer planı çizmelerine destek oluyor. Gençlere, iş dünyasına dahil olurken doğru aşamalardan geçebilmeleri için fırsat sunan KKB’nin Genç Yetenekler Programı’na yaklaşık 2 bin başvuru yapıldı. Program kapsamında ön elemeyi başarıyla geçen adaylar, çeşitli envanter ve uygulamalı testlere tabi tutularak kapsamlı bir online değerlendirme sürecini tamamladı.

KKB İnsan Kaynakları Bölümü tarafından mülakattan geçen adaylar son olarak KKB İş Birimleri tarafından da teknik mülakatlarda değerlendirildi. Şeffaf ve titiz bir değerlendirme sürecinin  sonunda KKB Genç Yetenekler Programı’na 23 kişi katılmaya hak kazandı.

Genç Yetenekler Programı’nda 6 ayı organizayon kültürüne, parçası oldukları ekibe ve görevlere en etkin ve hızlı şekilde adaptasyonları için oluşturulan çok yönlü bir işe uyum sürecini kapsayan toplamda 1 yıllık eğitim ve gelişim serüvenine dahil olan 23 katılımcı şu anda; Kredi Kayıt Bürosu’ndtmm caa Bilgi Teknolojileri ve Ar-Ge, Risk Yönetimi, İş Yönetimi, Ürün Yönetimi ve Geliştirme ve Risk Merkezi Koordinasyon Bölümü gibi farklı birimlerde göreve başladı.

Haberin Devamı

“UZMAN VE NİTELİKLİ KADROMUZU GENÇLERLE ZENGİNLEŞTİRDİK”

Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdür Vekili Veysel Sunman: “Kredi Kayıt Bürosu olarak, bugüne kadar finans ve reel sektöre destek olan 80’in üzerinde yenilikçi ürün ve hizmet sunuyoruz. 25 yılı aşkın bir süredir finans sektörüne katma değer sağlayan KKB’nin bu başarısının ardında kuşkusuz, alanında uzman ve nitelikli çalışan kadrosundan aldığı güç bulunuyor. KKB olarak lisans eğitimlerini tamamlayarak mezun olan bireylerin istihdama katılımını destekliyor, konusunda uzman ve nitelikli kadromuzu bu gençlerimiz ile zenginleştiriyoruz. Programa seçilmeye hak kazanarak KKB’de ilk işlerine başlayan gençlerimizi tebrik ederiz” dedi.

Kredi Kayıt Bürosu İnsan Kaynakları Direktörü Nil Durukanoğlu: “Genç Yetenekler Programı, yalnızca gençlerin istihdam edildiği bir uygulama değil, iş hayatına profesyonel iş gücü sağlama adına en ince ayrıntısına kadar detaylandırılan bir program bütününü kapsıyor. Çalışmaya dahil olan gençler çeşitli parametreler doğrultusunda yapılan seçim sürecini geçerek 1 yıllık uzun soluklu  bir eğitim ve gelişim yolculuğunun  parçası oluyor. Eğitimlerin devamında ise, yeni adaylarımız teorik bilgilerini pratik ile birleştirme imkanı bularak profesyonel hayata adaptasyonlarını tamamlıyor.

İş verenlerin ve gençlerin, bugün, profesyonel iş hayatında karşılaştıkları en büyük sorunsalın başında ‘deneyim’ geliyor. Genç Yetenek Programı ile gençlere iş hayatına adaptasyon sağlama ve kurumsal deneyim edindirme noktasında büyük bir fırsat sunuyoruz. 23 gencimiz, program kapsamında kurumumuz içerisinde  farklı birimlerde göreve başlayarak ailemizin bir parçası oldular. Program kapsamında ailemize katılan tüm genç arkadaşlarıma bu yolculukta başarılar diliyorum. Genç Yetenekler Programı ile önümüzdeki yıllarda da çok sayıda genç yeteneğimizi profesyonel hayata kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kredi Kayıt Bürosu#Genç Yetenekler Programı#KKB İş Birimleri