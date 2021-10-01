KKB’den genç yeteneklere iş imkanı

Haberin Devamı

Kredi Kayıt Bürosu, hayata geçirdiği Genç Yetenekler Programı ile gençlerin, günümüz profesyonel iş hayatının dinamik ve yenilikçi yapısına uygun ve doğru bir kariyer planı çizmelerine destek oluyor. Gençlere, iş dünyasına dahil olurken doğru aşamalardan geçebilmeleri için fırsat sunan KKB’nin Genç Yetenekler Programı’na yaklaşık 2 bin başvuru yapıldı. Program kapsamında ön elemeyi başarıyla geçen adaylar, çeşitli envanter ve uygulamalı testlere tabi tutularak kapsamlı bir online değerlendirme sürecini tamamladı.

KKB İnsan Kaynakları Bölümü tarafından mülakattan geçen adaylar son olarak KKB İş Birimleri tarafından da teknik mülakatlarda değerlendirildi. Şeffaf ve titiz bir değerlendirme sürecinin sonunda KKB Genç Yetenekler Programı’na 23 kişi katılmaya hak kazandı.

Genç Yetenekler Programı’nda 6 ayı organizayon kültürüne, parçası oldukları ekibe ve görevlere en etkin ve hızlı şekilde adaptasyonları için oluşturulan çok yönlü bir işe uyum sürecini kapsayan toplamda 1 yıllık eğitim ve gelişim serüvenine dahil olan 23 katılımcı şu anda; Kredi Kayıt Bürosu’ndtmm caa Bilgi Teknolojileri ve Ar-Ge, Risk Yönetimi, İş Yönetimi, Ürün Yönetimi ve Geliştirme ve Risk Merkezi Koordinasyon Bölümü gibi farklı birimlerde göreve başladı.

Haberin Devamı

“UZMAN VE NİTELİKLİ KADROMUZU GENÇLERLE ZENGİNLEŞTİRDİK”

Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdür Vekili Veysel Sunman: “Kredi Kayıt Bürosu olarak, bugüne kadar finans ve reel sektöre destek olan 80’in üzerinde yenilikçi ürün ve hizmet sunuyoruz. 25 yılı aşkın bir süredir finans sektörüne katma değer sağlayan KKB’nin bu başarısının ardında kuşkusuz, alanında uzman ve nitelikli çalışan kadrosundan aldığı güç bulunuyor. KKB olarak lisans eğitimlerini tamamlayarak mezun olan bireylerin istihdama katılımını destekliyor, konusunda uzman ve nitelikli kadromuzu bu gençlerimiz ile zenginleştiriyoruz. Programa seçilmeye hak kazanarak KKB’de ilk işlerine başlayan gençlerimizi tebrik ederiz” dedi.

Kredi Kayıt Bürosu İnsan Kaynakları Direktörü Nil Durukanoğlu: “Genç Yetenekler Programı, yalnızca gençlerin istihdam edildiği bir uygulama değil, iş hayatına profesyonel iş gücü sağlama adına en ince ayrıntısına kadar detaylandırılan bir program bütününü kapsıyor. Çalışmaya dahil olan gençler çeşitli parametreler doğrultusunda yapılan seçim sürecini geçerek 1 yıllık uzun soluklu bir eğitim ve gelişim yolculuğunun parçası oluyor. Eğitimlerin devamında ise, yeni adaylarımız teorik bilgilerini pratik ile birleştirme imkanı bularak profesyonel hayata adaptasyonlarını tamamlıyor.

İş verenlerin ve gençlerin, bugün, profesyonel iş hayatında karşılaştıkları en büyük sorunsalın başında ‘deneyim’ geliyor. Genç Yetenek Programı ile gençlere iş hayatına adaptasyon sağlama ve kurumsal deneyim edindirme noktasında büyük bir fırsat sunuyoruz. 23 gencimiz, program kapsamında kurumumuz içerisinde farklı birimlerde göreve başlayarak ailemizin bir parçası oldular. Program kapsamında ailemize katılan tüm genç arkadaşlarıma bu yolculukta başarılar diliyorum. Genç Yetenekler Programı ile önümüzdeki yıllarda da çok sayıda genç yeteneğimizi profesyonel hayata kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.