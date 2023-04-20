Kızılelma'ya Cem Karaca'lı paylaşım: Sevda kuşun kanadında...

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Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma, testlerine devam ediyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızılelma havadayken paylaşım yaptı.

Türkiye savunma sanayi alanında hızlı çalışmalarla dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Savunma sanayinde yüzde 80 yerliliğe ulaşan Türkiye, İHA, SİHA, İDA, uçak gemisi, yerli insansız savaş uçağı Kızılelma gibi güçlü atılımlarını sürdürüyor.

Dünya çapında ilgi gören İHA ve SİHA'ların ardından insansız savaş uçağı Kızılelma büyük beğeni topluyor. Yapılacak testlerin ardından envantere katılması beklenen Kızılelma'ya ilişkin Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar paylaşımda bulundu. Bayraktar, Cem Karaca'nın "Sevda Kuşun Kanadında" şarkısıyla birlikte Kızılelma'yı göklerdeyken olan videosunu paylaştı.

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TEMEL UÇUŞ PERFORMANS KRİTERLERİ

500 Nm görev yarı çapı

35.000 feet operasyonel irtifa

5 Saat havada kalış süresi

6 Ton maksimum kalkış ağırlığı

0.6 mach seyir hızı

1500 kilogram faydalı yük kapasitesi

GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

Otomatik İniş ve Kalkış

Düşük Görünürlük

Yüksek Manevra Kabiliyeti

Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme

Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti

AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık

PERFORMANS

5 saat havada kalış süresi

3500 feet operasyonel irtifa

500 nm görev yarıçapı

Otomatik iniş ve kalkış

0.6 mach seyir hızı

6000 kg maksimum kalkış ağırlığı

1500 kg faydalı yük kapasitesi

AESA radar ile yüksek durumsal farkındalık

Kısa pistli uçak gemilerinden kalkış ve iniş kabiliyeti

Görüş hattı ve görüş hattı öncesi haberleşme

Düşük görünürlük

Yüksek manevra kabiliyeti