Kızılelma'ya Cem Karaca'lı paylaşım: Sevda kuşun kanadında...

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Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma, testlerine devam ediyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızılelma havadayken paylaşım yaptı.
Türkiye savunma sanayi alanında hızlı çalışmalarla dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Savunma sanayinde yüzde 80 yerliliğe ulaşan Türkiye, İHA, SİHA, İDA, uçak gemisi, yerli insansız savaş uçağı Kızılelma gibi güçlü atılımlarını sürdürüyor.
Dünya çapında ilgi gören İHA ve SİHA'ların ardından insansız savaş uçağı Kızılelma büyük beğeni topluyor. Yapılacak testlerin ardından envantere katılması beklenen Kızılelma'ya ilişkin Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar paylaşımda bulundu. Bayraktar, Cem Karaca'nın "Sevda Kuşun Kanadında" şarkısıyla birlikte Kızılelma'yı göklerdeyken olan videosunu paylaştı.
Sevda kuşun kanadında…— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) April 20, 2023
Bugünden…#KIZILELMA ✈️🚀🍎 pic.twitter.com/0jCTCsdGoJ
TEMEL UÇUŞ PERFORMANS KRİTERLERİ
500 Nm görev yarı çapı
35.000 feet operasyonel irtifa
5 Saat havada kalış süresi
6 Ton maksimum kalkış ağırlığı
0.6 mach seyir hızı
1500 kilogram faydalı yük kapasitesi
GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER
Otomatik İniş ve Kalkış
Düşük Görünürlük
Yüksek Manevra Kabiliyeti
Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme
Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti
AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık
PERFORMANS
5 saat havada kalış süresi
3500 feet operasyonel irtifa
500 nm görev yarıçapı
Otomatik iniş ve kalkış
0.6 mach seyir hızı
6000 kg maksimum kalkış ağırlığı
1500 kg faydalı yük kapasitesi
AESA radar ile yüksek durumsal farkındalık
Kısa pistli uçak gemilerinden kalkış ve iniş kabiliyeti
Görüş hattı ve görüş hattı öncesi haberleşme
Düşük görünürlük
Yüksek manevra kabiliyeti