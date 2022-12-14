Kızılelma'da tarihi an! Uçuş gerçekleşti

Haberin Devamı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızılelma'nın uçuşunu videoya aldı. Sosyal medya sitesi Twitter üzerinden paylaşım yapan Bayraktar "Daha fazla yerde tutamadık uçtu! Rabbimize şükürler olsun..." dedi.

Daha fazla yerde tutamadık uçtu!

Rabbimize şükürler olsun...#KIZILELMA ✈️🍎🚀



We could not keep it anymore on the ground. It flew! Thanks to our Lord. pic.twitter.com/kfQAoKzrKz — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) December 14, 2022

Baykar tarafından geliştirilen Kızılelma, geleceğin muharebe konseptine yön verecek. Geliştirme çalışmaları yürütülen muharip insansız uçak sistemi geleceğin teknolojileriyle donatılarak hizmet edecek Agresif manevralarla hava-hava muharebesi icra edebilecek olan Bayraktar Kızılelma (MİUS), düşük radar kesitiyle güvenlik güçleri için güç çarpanı olacak. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olacak olan Bayraktar Kızılelma (MİUS), gövde içinde taşıyacağı mühimmatları ile belirlenen hedeflere taarruz gerçekleştirebilecek.

Haberin Devamı

TEMEL UÇUŞ PERFORMANS KRİTERLERİ

500 Nm görev yarı çapı

35.000 feet operasyonel irtifa

5 Saat havada kalış süresi

6 Ton maksimum kalkış ağırlığı

0.6 mach seyir hızı

1500 kilogram faydalı yük kapasitesi

GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

Otomatik İniş ve Kalkış

Düşük Görünürlük

Yüksek Manevra Kabiliyeti

Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme

Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti

AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık

PERFORMANS

5 saat havada kalış süresi

3500 feet operasyonel irtifa

500 nm görev yarıçapı

Otomatik iniş ve kalkış

0.6 mach seyir hızı

6000 kg maksimum kalkış ağırlığı

1500 kg faydalı yük kapasitesi

AESA radar ile yüksek durumsal farkındalık

Kısa pistli uçak gemilerinden kalkış ve iniş kabiliyeti

Görüş hattı ve görüş hattı öncesi haberleşme

Düşük görünürlük

Yüksek manevra kabiliyeti