Kızılelma'da tarihi an! Uçuş gerçekleşti

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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızılelma'nın uçuşunu videoya aldı. Sosyal medya sitesi Twitter üzerinden paylaşım yapan Bayraktar "Daha fazla yerde tutamadık uçtu! Rabbimize şükürler olsun..." dedi.
Daha fazla yerde tutamadık uçtu!— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) December 14, 2022
Rabbimize şükürler olsun...#KIZILELMA ✈️🍎🚀
We could not keep it anymore on the ground. It flew! Thanks to our Lord. pic.twitter.com/kfQAoKzrKz
Baykar tarafından geliştirilen Kızılelma, geleceğin muharebe konseptine yön verecek. Geliştirme çalışmaları yürütülen muharip insansız uçak sistemi geleceğin teknolojileriyle donatılarak hizmet edecek Agresif manevralarla hava-hava muharebesi icra edebilecek olan Bayraktar Kızılelma (MİUS), düşük radar kesitiyle güvenlik güçleri için güç çarpanı olacak. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olacak olan Bayraktar Kızılelma (MİUS), gövde içinde taşıyacağı mühimmatları ile belirlenen hedeflere taarruz gerçekleştirebilecek.
TEMEL UÇUŞ PERFORMANS KRİTERLERİ
500 Nm görev yarı çapı
35.000 feet operasyonel irtifa
5 Saat havada kalış süresi
6 Ton maksimum kalkış ağırlığı
0.6 mach seyir hızı
1500 kilogram faydalı yük kapasitesi
GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER
Otomatik İniş ve Kalkış
Düşük Görünürlük
Yüksek Manevra Kabiliyeti
Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme
Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti
AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık
PERFORMANS
5 saat havada kalış süresi
3500 feet operasyonel irtifa
500 nm görev yarıçapı
Otomatik iniş ve kalkış
0.6 mach seyir hızı
6000 kg maksimum kalkış ağırlığı
1500 kg faydalı yük kapasitesi
AESA radar ile yüksek durumsal farkındalık
Kısa pistli uçak gemilerinden kalkış ve iniş kabiliyeti
Görüş hattı ve görüş hattı öncesi haberleşme
Düşük görünürlük
Yüksek manevra kabiliyeti