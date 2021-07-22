MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKızıldeniz’den Akdeniz’e gelen istilacı balık türü 65’e çıktı
GeriEkonomi Kızıldeniz’den Akdeniz’e gelen istilacı balık türü 65’e çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
İbrahim LALELİ/ DHA 
Haber Giriş: 22.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kızıldeniz’den Akdeniz’e gelen istilacı balık türü 65’e çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kızıldeniz’den Akdeniz’e gelen istilacı balık türü 65’e çıktı

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, küresel ısınma ve Süveyş Kanalı’nın derinleşmesi nedeniyle Kızıldeniz’den gelip Akdeniz’i istila eden balık türü sayısının, 2 türün daha katılımıyla 65’e yükseldiğini söyledi.

Akdeniz’deki egzotik göçlerin hem Atlas Okyanusu’ndan hem Kızıldeniz’den geldiğini belirten Prof. Dr. Gökoğlu, türler arasında balon ve aslanbalığının da yerel balık türleri üzerinde baskı kurduğunu, yavrularını avladığını hatırlatarak, “Balonbalıkları ahtapotları yavruyken avlıyor. Bu nedenle ahtapotların sayısında hızla düşüş var. Aslanbalıkları ise lagos ve orfozlara yaşam şansı vermiyor” dedi.

Kızıldeniz’den Akdeniz’e gelen istilacı balık türü 65’e çıktı

AKDENİZ’DE 65 OLDU

Kıyılarda vatandaşların genelde balon balığıyla karşılaştığını, zaman zaman zehirlenme vakaları yaşandığını sözlerine ekleyen Gökoğlu, “Zehirli olanlar arasında balon balığı dışında aslan balıkları, denizkestanesi türü var.

Kızıldeniz’den gelip, sularımızı işgal ettiler ve baskın tür oldular. Hemen dalgaların altında balon balıkları yüzüyor. Sokar balığı, naylon balığı, gümüş balığı, barbunya Antalya Körfezi’nde yerini aldı. Aynı şekilde yine Kızıldeniz göçmeni olan aslan balığı falezlerde yaşamını sürdürüyor” dedi.

Kızıldeniz’den Akdeniz’e gelen istilacı balık türü 65’e çıktı

Son dalışında, mağara balığı olarak bilinen pemperis sürüsünü görüntülediklerini anlatan Gökoğlu, “Mağara balığı da Kızıldeniz göçmeni bir balık türü. İki çeşidinin Antalya’da yaşadığını belirledik. Belirlenen bu türlerle birlikte Kızıldeniz’den göçüp bölgeye yerleşen balık türü sayısı 65 oldu. Bu türler bizim tespit ettiklerimiz. Rakamsal veriler bunun üstünde de olabilir” diye konuştu.
Kızıldeniz’den Akdeniz’e gelen istilacı balık türü 65’e çıktı


Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi