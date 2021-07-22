Kızıldeniz’den Akdeniz’e gelen istilacı balık türü 65’e çıktı

Akdeniz’deki egzotik göçlerin hem Atlas Okyanusu’ndan hem Kızıldeniz’den geldiğini belirten Prof. Dr. Gökoğlu, türler arasında balon ve aslanbalığının da yerel balık türleri üzerinde baskı kurduğunu, yavrularını avladığını hatırlatarak, “Balonbalıkları ahtapotları yavruyken avlıyor. Bu nedenle ahtapotların sayısında hızla düşüş var. Aslanbalıkları ise lagos ve orfozlara yaşam şansı vermiyor” dedi.



AKDENİZ’DE 65 OLDU

Kıyılarda vatandaşların genelde balon balığıyla karşılaştığını, zaman zaman zehirlenme vakaları yaşandığını sözlerine ekleyen Gökoğlu, “Zehirli olanlar arasında balon balığı dışında aslan balıkları, denizkestanesi türü var.

Kızıldeniz’den gelip, sularımızı işgal ettiler ve baskın tür oldular. Hemen dalgaların altında balon balıkları yüzüyor. Sokar balığı, naylon balığı, gümüş balığı, barbunya Antalya Körfezi’nde yerini aldı. Aynı şekilde yine Kızıldeniz göçmeni olan aslan balığı falezlerde yaşamını sürdürüyor” dedi.



Son dalışında, mağara balığı olarak bilinen pemperis sürüsünü görüntülediklerini anlatan Gökoğlu, “Mağara balığı da Kızıldeniz göçmeni bir balık türü. İki çeşidinin Antalya’da yaşadığını belirledik. Belirlenen bu türlerle birlikte Kızıldeniz’den göçüp bölgeye yerleşen balık türü sayısı 65 oldu. Bu türler bizim tespit ettiklerimiz. Rakamsal veriler bunun üstünde de olabilir” diye konuştu.







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