Kız kardeşi de yakalandı

9 İLDE OPERASYON

Thodex’e yönelik soruşturmada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Faruk Fatih Özer’in de aralarında olduğu 80 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 9 ilde eşzamanlı operasyon düzenleyerek 65 kişiyi gözaltına alınmıştı. Arnavutluk’a kaçtığı ortaya çıkan Faruk Fatih Özer hakkında İnterpol Kırmızı Bülten çıkarmıştı.

AĞABEYİ DE YAKALANMIŞTI

İlk dalga operasyonun ardından çalışmalarını sürdüren polis, önceki gece Faruk Fatih Özer’in ağabeyi Güven Özer’i Pendik’te gizlendiği evde gözaltına aldı. Operasyonlara devam eden ekipler, dün sabah saatlerinde de kız kardeşi Serap Özer’i yine Pendik’te gözaltına aldı. Serap Özer’in, şirketin mali işlerinden sorumlu olduğu belirtiliyor. Özer kardeşleri yakalayan ekipler soruşturma kapsamında aranması olan 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Operasyonda gözaltına alınanların sayısı 69’a yükselirken, 11 kişinin arandığı bildirildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada ise “Türkiye’de işlem yapan dijital para borsalarından Thodex’e ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında, firmanın kurucusu olan Faruk Fatih Özer’in ağabeyi Güven Özer İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalanmış ve böylece önceki gün 80 şüpheli için başlatılan operasyonda yakalananların sayısı 69’a yükselmiştir” denildi.

‘BİR MASA BİR BİLGİSAYARLA KRİPTO BORSASI KURUYORLAR’

Kripto para borsası şirketlerine teknolojik altyapı desteği sunan Arbitrai’nin CEO’su Ali Sermet Taşdöğen “Kurucuların bir çoğunu tanıyorum. Görseniz değil para yatırmak, çay bile içmezsiniz. Bir masa bir kasa şeklinde kuruldular. Eski bankerlerde olduğu gibi... 10-15 bin lirası olan şirketi kuruyor. Ne finansal gücü var ne teknolojik alt yapısı. Mali güçleri zayıf olduğu için yatırımcıların kripto parasını bozdurup kira, maaş gibi ödemeleri yapan var. Yine bu gelen para ile lüks otomobil alan da oldu yat alan da” diye konuştu.

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