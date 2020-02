‘Kız çocuklarınızı bilimle tanıştırın’

Dünyada değişimin anahtarı kadın girişimciler. Dünyayı ve Türkiye’yi kadın girişimciler değiştirebilir. Dün bir kez daha gördük, kadınlar sektörlerde fark yaratıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan dün TİKAD’ın öncülüğünü yaptığı kadın girişimcileri destekleyen GİKAMER toplantısındaydı. Henüz yolun başındaki kadın girişimciler ve iş dünyasından tanıdığımız kadın patronların katıldığı toplantıda kadınların ekonomik hayata katılımının ve kadın girişimciliğinin heyecanı paylaşıldı. Propolis üreterek bağışıklığı destekleyen kadın girişimci, şekersiz atıştırmalık üreten kadınlar, organik gıda üreticileri, yeni teknoloji güvenlik sistemleri girişimcileri gibi farklı alanlardaki kadınlar toplantıdaydı. Uzun zamandır kadın girişimcileri desteklemek için farklı projeler yürüten Türkiye İş Kadınları Derneği TİKAD’ın projelerden biri GİKAMER. Galatasaray Üniversitesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) işbirliğiyle seçilen kadın girişimciler özel eğitim alıyor. Başarılı iş insanlarının mentorlüğünde işlerini geliştiriyorlar. Dün aralarından başarılı olan 10 kadın girişimci sertifikalarını aldı. GİKAMER çalışmaları kapsamında da 10 kadın girişimcinin Silikon Vadisi’ne ilham almaya, deneyim kazanmaya götürüleceği açıklandı.

ÇALIŞAN DEĞİL GİRİŞİMCİ

Emine Erdoğan, toplantıda kadınların iş yaşamına atılmalarını destekleyen, kadınların hayatın farklı alanlarında olmasıyla hayatın zenginleşeceğini vurgulayan bir konuşma yaptı. Malum kadın girişimciliği henüz emekleme döneminde. Türkiye’de 2002 yılında kadın girişimci oranı yüzde 4’tü, 2019’da ise bu oran yüzde 8.8’e yükseldi. Ezcümle gidilecek daha çok yolumuz var. İşte bu yüzden de kadın girişmciliğini desteklemek için atılan her adımın önemi var. Toplantıda kadınların iş yaşamına katılımlarının ve girişimci olmalarının nasıl bir değişim yarattığını Emine Erdoğan da Dünya Ekonomik Forumu verilerine göre açıklayarak, “Kadınların iş gücüne katılım oranındaki yüzde 1’lik artış, küresel gayrisafi hasılayı 80 milyar dolar artırabilir. Tabii bu ekosisteme dahil olmak kadar, orada tutunmak da bir o kadar önemli. Ülkemizde kadınların iş gücüne katılım oranı, 2004 yılında yüzde 23 iken, 2018 yılında yüzde 34’e yükseldi. Yaşanan sosyal değişimler, teknolojinin her an gelişmesi ve farklı endüstri kollarının ortaya çıkması, kadınların iş yaşamına katılmasını kolaylaştırıyor. Fakat artık istediğimiz, kadınların sadece çalışan olmaları değil, girişimciler haline gelmeleridir. Çünkü girişimcilik sayıca olduğu kadar nitelik olarak da arttığında, ekonomik büyümeye olumlu etkiler yapıyor” dedi.

ERKEKLERE GÖRE TASARIM

GİKAMER’in özellikle teknoloji, yenilik ve yaratıcılık odaklı olmasını çok önemli bulduğunu, hayatta etrafımızda gördüğümüz her şeyin bir yorum olduğunu dile getiren Emine Erdoğan, verdiği bir örnekle kadınların hayatın her alanında üreten olmasının yarattığı farklılığa işeret etti. Bir araştırmaya göre, emniyet kemerlerinin takılı olması halinde kadınların trafik kazalarında erkeklere oranla yüzde 47 daha fazla yaralandıklarını aktaran Erdoğan, “Çünkü emniyet kemerleri erkek sürücülerin anatomisine göre tasarlanıyor. Buradan teknoloji endüstrisinin kadınların aleyhine çalıştığı gibi yanlış bir sonuç elbette çıkmasın. Buradaki sorun, kadınlarımızın teknoloji endüstrisine üretici ve tasarımcı olarak az sayıda katılmalarıdır. Eğer kadınlar teknolojinin sadece kullanıcıları değil, bilakis o teknolojinin tasarımcıları olursa hayatın zenginleştiğini göreceğiz” dedi. Emine Erdoğan, Anadolu’nun kadim tarihinde kadınların hayatın her yerinde üreten olduklarını, tarihimizdeki Baciyan-ı Rum’un da kadınlara rol model olduğunu söylerken, “Harvard’dan ve Oxford’dan çok önce, dünyada ilk üniversiteyi Fatıma el-Fihri adında bir kadın kurmuştur. Bizler başarıya bu örneklerle kendi değer dünyamızın bize kazandırdıklarıyla ulaşacağız. Yeter ki, iş ve aile hayatı arasında bir denge kuralım. Devletimiz iş hayatındaki kadınların özel hayatını kolaylaştıracak düzenlemeler yapıyor. Çocuk sahibi kadınlarımız için doğum ve süt izni düzenlemeleri, kreş imkanları ile bu dengenin sağlanması için çalışıyor.” dedikten sonra da “Kız çocuklarımızı erken yaşlarda bilimle tanıştıralım. Mühendislik fakültelerimizin daha çok kız öğrenciye ihtiyacı var” çağrısında bulundu.

KADIN BANKACILIĞI

Emine Erdoğan mühendislik, bilim, teknoloji alanında daha fazla kız çocuğunun eğitim alması gerektiğini vurgulamanın yanı sıra kadın girişimcilerin en önemli sorunlarından birine de işaret etti. Bu da “kadın fonları” ve “kadın bankacılığı” konusu oldu. Toplantı salonunda Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Edin dışında bankacı göremedim. Umarım bu konu ileride daha detaylı, farklı bankaların temsilcileriyle birlikte masaya yatırılır.

PROPOLİS’E ÖZEL İLGİ

TOPLANTIDA TİKAD Yatırım A.Ş’nin desteklediği BEE’O Propolis’in kurucusu Aslı Elif Tanuğur da vardı. Emine Erdoğan kadın girişmcilerle özel sohbetinde ham bal ve propolis konusunda uzmanlaşan ve BEE’O markasını kurarak Anadolu propolisini değerlendiren yüksek gıda mühendisi Aslı Elif Tanuğur’u da ayrıntılı dinlemek istediğini söyledi. Emine Erdoğan atıştırmalık üreten bir kadına “keçiboynuzu unu” kullanmasını önerirken, çikolata üreten bir kadına da “şekersiz çikolata” üretmesini tavsiye etti. Toplantıdan ayrılırken de, çok daha fazla kadın girişimci olması için birlikte çalışmaya hazır olduğu mesajını tüm kadınlara hissettirdi.

SERTİFİKALARINI ALDILAR

TOPLANTIDA Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Ertuğrul Karsak da kadınların çalışma yaşamında ve girişimcilikte desteklenmesi gerektiğini vurgulayan konuşmalar yaptılar. Seçilen 10 başarılı girişimci de Emine Erdoğan ve Nilüfer Bulut’tan sertifikalarını aldılar. Toplatıya aralarında Berna Yılmaz, Neşe Kavak, Revna Demirören, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Emine Sabancı Kamışlı, Esin Güral Arat, Demet Sabancı Çetindoğan’ın da olduğu çok sayıda kadın katıldı.

SİLİKON VADİSİ’NE GİDECEKLER

Galatasaray Üniversitesi tarafından GİKAMER eğitim çalışmalarında 100 kadın girişimciye 5 dönem boyunca 200 saatlik eğitim verildi. İş planlama, pazarlama, finansal okuryazarlık, iletişim, sürdürülebilirlik ve liderlik gibi konularında yapılan eğitimlerde ayrıca başarılı iş insanlarının hikayeleri de yeni kadın girişimcilerle paylaşıldı. Değerlendirmeler sonucunda her dönemden 10 başarılı girişim sahibi, startup ve girişimcilik kültürünün farklı yönlerine görmek için Silikon Vadisi’ne de götürülecek.

Dünya Ekonomik Forumu’nda “vicdanlı kapitalizm” tartışmalarının yaşandığına, dünyayı 52 zenginin yönettiğinin söylendiğine dikkat çeken Nilüfer Bulut da GİKAMER projesiyle ilgili bilgi verirken, “Dünyanın kadın eline ihtiyacı var. GİKAMER İstanbul’da kalmayacak, diğer illere yayılacak. İkinci şehrimiz de Kahramanmaraş olacak” dedi.