Kitap geliri İzmir’de tıp öğrencilerine burs olacak

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu Dr. Filiz Güneş, ‘Stetoskopumdan Duyduklarım, Şiirlerle’ isimli kitabını yine Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu doktorların kurduğu Atlas Sağlık Eğitim Vakfı’na gelirini İzmir’de tıp fakültelerinde okuyan kız öğrencilere karşılıksız burs verilmesi için bağışladı. Kitap, vakfın internet sitesinde bağış karşılığı talep edenlere kargoyla gönderilmeye başlandı. Atlas Vakfı kitabın geliriyle tıp fakültesinde okuyan kız öğrencilere karşılıksız burs verecek. Kısa süre içerisinde kampanyaya çoğu İzmirli doktorlar olmak üzere İzmirli hayırseverler kitap alarak destek oldu.

ZOR VE YIPRATICI BİR SÜREÇ

Kitabını okuyucu ile buluşturan Atlas Vakfı’na teşekkür eden Dr. Filiz Güneş, “Atlas Vakfı gençlerimize burs vererek eğitim hayatlarında ekonomik anlamda destek oluyor. Ancak sadece bununla kalmayıp kültürel anlamda da gelişmelerine destek oluyor. Kitabı alanlara da ayrıca teşekkür ediyorum çünkü bu sayede burs verdiğimiz çocuklara yenilerinin eklenmesine katkınız olacak. Kitabı aldığınızda biz doktorların sadece hasta muayene edip reçete yazan kişiler olmadığımızı hekimlik yanında onların sosyal, kültürel, psikolojik ve ailesel sorunlarına da nasıl dokunduğumuzu da göreceksiniz. Bazen ne kadar acımasız ön yargılarla karşı karşıya kaldığımıza ve üzüldüğümüze şahit olacaksınız. Sağlık çalışanlarına ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu ve görevlerinin ne kadar zor ve yıpratıcı olduğunu daha iyi anladığımız bu günlerde onlara empati yapmanızı istiyorum” ifadelerii kullandı.

BU HEPİMİZİN YÜKÜ

Atlas Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Op. Dr. Sırrı Sorguç, şunları söyledi: “Sağlık çalışanlarımız her zaman ülkemizin yüz akıdır, gurur kaynağıdır. Dr.Filiz Güneş’e ve bizi destekleyen İzmirli hayırseverlere minnettarız. Bizler Dokuz Eylül Tıp Fakültesi’nde ülkemizin sunduğu imkanlar sayesinde okuduk, yaptığımız toplantılarda aramızda geçen konuşmalarda ülkemize, Türk gençliğine bizim de bir katkımız olmalı deyip Atlas Sağlık Eğitim Vakfı’nı kurduk. Vakfın kurulduğu günden beri İzmirli hekimler ve hayırseverlerin büyük desteği ile onlarca üniversite öğrencisine 4 yıldır karşılıksız burs veriyoruz. Atlas’ın yükü hepimizin yükü.”