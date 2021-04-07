Kit karşılığı cihaz alınacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

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