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Kit karşılığı cihaz alınacaktır
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi Merkez Laboratuvar Bakteriyolojik İdentifikasyon ve Antibiyogram Sistemi Kit Karşılığı Cihaz Alımı yapacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
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