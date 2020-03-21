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Ekonomi
Eray GÖRGÜLÜ / ANKARA
Haber Giriş: 21.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Kısıtlı uçuşta 3. ülke önlemleri

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
Kısıtlı uçuşta 3. ülke önlemleri
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Uçuş yasağı getirilen 15 Avrupa ülkesinden, üçüncü bir ülke aracılığıyla Türkiye’ye uçmak isteyenlerle ilgili farklı önlemler alındı.

Yurtdışı havalimanında check-in işlemleri kontrol edilirken, Türkiye’de yasaklı ülkeden aktarmalı geldiği tespit edilen yolcular karantinaya alınıyor. Yetkililer, Hürriyet’in sorusu üzerine alınan önlemleri şöyle sıraladı:“Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda ülkelerine İngiltere, İrlanda ve İsviçre de eklendi ve böylece Avrupa’da uçuş yasağı uygulanan ülke sayısı 12’ye ulaştı. Bu ülkelerden herhangi birinde yaşayan bir Türk vatandaşı, üçüncü ülke aktarmasıyla da ülkeye giriş yapamaz. Örneğin Almanya’da yaşayan bir Türk vatandaşı, Lüksemburg’a giderek buradan uçağa binmek isterse, o ülkenin emniyet yetkilileri check-in işleminin nereden yapıldığını takip ediyor. yasaklı ülkeden Türkiye’ye gitmek istediğini tespit ederse uçuşa izin vermiyor. Tüm bu önlemlere rağmen yolcu Türkiye’ye gelmişse, ayrı bir kontrol mekanizması devreye giriyor. Pasaport kontrolü sırasında yolcu, ‘kaynak ülke’ incelemesine tabi tutuluyor. Yasaklı ülkeden gelen yolcular, 14 günlük karantinaya alınıyor.”

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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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