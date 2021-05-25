TÜROFED Başkanı Çorabatır: Kısıtlamalar olsa da bizi tercih ediyorlar

Güvenli Turizm Sertifika Programı’nın dünyada bir ilk ve birçok ülkeye de örnek olduğunu anlatan Çorabatır, tesislerdeki hijyen ve sosyal mesafeye büyük önem verdiklerini kaydetti.



ÜCRETSİZ AĞIRLADIK

Misafirleri tatilleri boyunca rahat ve güvenli hissettirmenin sorumluluğuyla hareket ettiklerini vurgulayan Çorabatır, şöyle devam etti: “Geçen yıl tatilleri sırasında koronavirüs testleri pozitif çıkan turistleri ve ailelerini tesislerimizde ücretsiz ağırladık, yeniden sağlıklarına kavuşmaları için elimizden geleni yaptık. Ailelerden özellikle bahsediyorum çünkü elimizdeki verilere göre dört kişilik bir ailede bir kişi pozitif olsa bile biz tüm aileyi ücretsiz ağırladık. Bunun dünyada başka örneği yok.” Geçen yıl Türkiye’ye gelen misafirlerde koronavirüs vaka sayısının Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanan oranların çok çok altında olduğuna dikkati çeken Çorabatır, bunun da misafirlerin kaldıkları süre içinde herhangi bir bulaşa maruz kalmadıklarını gösterdiğini vurguladı. Çorabatır, “Misafirlerimiz aldığımız tedbirlerin kapsamını gördükleri ve sunduğumuz hizmetin kalitesini bildikleri için ülkelerinin koydukları kısıtlamalara karşın bizi tercih etmeyi sürdürüyor. Ülkemize gelen misafirlerimiz yüksek hijyen ve hizmet kalitesiyle beraber, aşılanmış personelimizle tatilin tadını çıkaracaklar” dedi.

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