MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKısıtlamadan muaf turistlerin deniz keyfi
GeriEkonomi Kısıtlamadan muaf turistlerin deniz keyfi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Semih ERSÖZLER/ ANTALYA - DHA
Haber Giriş: 13.06.2021 - 15:56 | Son Güncelleme:

Kısıtlamadan muaf turistlerin deniz keyfi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kısıtlamadan muaf turistlerin deniz keyfi

Antalya’da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf turistler, güneşli ve sıcak havayı Konyaaltı Sahili’nde denize girerek değerlendirdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar ile pazar günleri uygulanmaya devam eden sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle turizm kenti Antalya’da sessizlik hakim oldu.

Kentin ana arterlerinde ve kavşaklarında görev yapan polis ekipleri, dışarda olanların izin belgelerini kontrol etti.

Kısıtlamadan muaf turistlerin deniz keyfi

Kısıtlamadan muaf olan turistler ise güneşli ve sıcak havayı fırsat bilerek Konyaaltı Sahili’nde denizin tadını çıkarttı.

Hava sıcaklığının 25 dereceye ulaştığı kentte sahile gelen bazı turistler kumların üzerinde güneşlenirken, bazıları ise rüzgara aldırış etmeden denize girdi. Nem oranının yüzde 80’e kadar ulaşması nedeniyle kentin siluetini oluşturan falezler, nem bulutu arasında kayboldu.

500 bin Rus tatil için kapıda
500 bin Rus tatil için kapıda
Antalyada sahiller turistlere kaldı
Antalya'da sahiller turistlere kaldı

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi