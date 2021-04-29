Kısıtlamada yazlık ev talebi arttı

Koronavirüs döneminde Bodrum, Çeşme, Alanya, Kemer gibi yazlık bölgelere büyük ilgi olduğunu belirten Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, “Mart 2020’den beri yazlık ilçelerin nüfusları katlanmıştı. Özellikle Bodrum büyük ilgi görüyordu. Bu bölgelerde 12 ay boyunca yaşanabilecek ev arayışları zirve yaptı” diye konuştu.

Son gelen kısıtlamayla yazlıklara akının başladığını söyleyen Başaran, “Kısıtlama açıklanır açıklanmaz, yazlıkları olanlar planlarını yaptı” dedi. Yazlığı olmayanları ise tercihlerinin kiralık villa olduğunu kaydeden Başaran, “Yazlığı olmayanlar bu süre için villa kiralıyorlar. Bahçeli, havuzlu evler özellikle isteniyor. Doğayla iç içe olan evler çok seviliyor” ifadelerini kullandı. Villa kiralamak isteyenlerin en çok Bodrum’u tercih ettiğini belirten Başaran, villaların fiyatları hakkında ise şu bilgileri verdi: “Oda, yatak sayısı, havuz, bahçe, teras, manzara, sauna gibi birçok olanağa göre evin fiyatı değişiyor.

Ancak dört kişilik bir aile için günlük ortalama 1000 TL’den başlıyor 10 bin TL’ye kadar çıkıyor. Ultra lüks kategorisinde 20 bin TL’ye kadar ulaşan evler bulunuyor. Uzun süreli rezervasyonda indirimler olabiliyor. 17 gün için bu ücretler ise ortalama 15 bin TL ile 30 bin TL arasında değişiyor.”

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