Kişisel verileri korumayana büyük ceza

7 Nisan 2016’da yürürlüğe giren '6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’ ve bu kanun çerçevesinde kurulan 'Kişisel Verileri Koruma Kurulu' kararlarıyla kanuna uyum için işletmelere 2 yıl süre tanınmıştı. Ayrıca ekimden itibaren kamuya açık olan 'Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS)'de devreye girmişti. 50 ve üzeri çalışanı olan veya son yıllık bilançosu 25 milyon TL ve üzeri olan şirketlerin VERBİS’e kaydı da zorunlu hale gelmişti. VERBİS’e kayıt için son gün 30 Haziran 2020'ye uzatıldı. Ama şirketler bundan habersiz. Kanuna uyum sürecinde şirketlere profesyonel hizmet veren Jurcom GRC Services'in CEO'su Ali Osman Özdilek, yapılan düzenlemelere rağmen çoğu firmanın kişisel verilerin korunması hakkında bilgisi dahi olmadığını söyledi.

Özdilek, şöyle devam etti: "Mevcut durumda 55 bin firmanın VERBİS'e kayıt yaptırması gerekiyor ama bunun sadece 25 bini kayıtlı. Kayıtlı olmayan şirketlerin bu zorunluluktan haberi dahi yok. Ancak bunun cezası da büyük. 100 bin liradan başlayıp 1.5 milyon liranın üzerine çıkıyor. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'n Türk Ceza Kanunu’na yaptığı atıf nedeniyle ayrıca hapis cezası da doğabiliyor."