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Kişisel Verileri Koruma Kurulu duyurdu! '500 bin' kişilik 'veri ihlali...

#Kişisel Verileri Koruma Kurulu#Yonca Sağlık Hizmetleri#İnternet
Kişisel Verileri Koruma Kurulu duyurdu 500 bin kişilik veri ihlali...

Kişisel Verileri Koruma Kurulu(KVKK), Yonca Sağlık Hizmetleri LTD. adlı şirketin, sistemine yetkisiz kişilerce erişilerek, yaklaşık 500 bin kişinin verilerine yönelik ihlal gerçekleştiği bildirdi. İhlalden etkilenenlerin çalışanlar ve hastalar olduğuna ilişkin bilgi verildi.

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Kişisel Verileri Koruma Kurulu Yonca Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti'nin veri ihlali bildirimine yönelik kamuoyu açıklamasında bulundu.

Duyuruda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun "Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler" başlıklı 12'nci maddesi gereğince işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, veri sorumlusunun bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirmesi gerektiği hatırlatıldı.

Şirket tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde, veri sorumlusu sistemlerine siber bir saldırı gerçekleştirildiği, ihlalin 15 Mart'ta başladığı ve 16 Mart'ta tespit edildiği belirtildi.

ELEKTRONİK POSTAYLA ÖĞRENİLDİ

İhlalin veri sorumlusu bünyesinde bilgi işlem müdürü olarak çalışan personele iletilen bir elektronik postayla öğrenildiği aktarılan duyuruda, saldırganın bir metin dosyası halinde tüm klasörlerin listesini veri sorumlusuna iletmek suretiyle veri tabanı ve birçok dokümanı ele geçirdiğini, saldırgan kişi veya kişilerin, klasörlerin içeriğine erişip erişemediği konusunda danışmanlık şirketi tarafından incelemenin ise devam ettiği ifade edildi.

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İhlalden etkilenenlerin çalışanlar ve hastalar olduğuna ilişkin bilgi verildi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu duyurdu 500 bin kişilik veri ihlali...

EN AZ 500 BİN KİŞİ ETKİLENDİ

Konuya ilişkin incelemenin devam ettiği öğrenilirken açıklamada ayrıca şu bilgilere yer verildi:

İhlalden etkilenen kişisel verilerin kimlik, iletişim, özlük, finans, mesleki deneyim, pazarlama bilgileri olduğu, ihlalden etkilenen özel nitelikli kişisel verilerin ise sağlık, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler ile genetik veri olduğu, ihlalden etkilenen tahmini kişi sayısının 500 bin ve tahmini kayıt sayısının 2 milyon 500 bin olduğu bilgilerine yer verilmiştir.

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