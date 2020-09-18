â€˜KiÅŸisel veriler umurumda deÄŸilâ€™

SonÂ dÃ¶nemde sosyal medya uygulamalarÄ± hayatÄ±mÄ±zda Ã¶nemli bir yer tutmaya baÅŸladÄ±. Peki hayatÄ±mÄ±zÄ±n her anÄ±nda bizlerle olan ve sÃ¼rekli kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu uygulamalar ne kadar gÃ¼venli? Her gÃ¼n kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu uygulamalar Ã¶zel kalmasÄ± gereken, kiÅŸisel verilerimizin ne kadarÄ±nÄ± kulanÄ±yor? Biz bunlarÄ± takip ediyor muyuz? Ya da hangi uygulamanÄ±n hangi veriyi kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ne kadar biliyoruz? Biz de bunun peÅŸine dÃ¼ÅŸtÃ¼k. Ä°stanbulâ€™da sokak sokak, cadde cadde dolaÅŸarak bu uygulamalarÄ± kullanan vatandaÅŸlarla konuÅŸtuk. Emre Eser (solda) ile Osman K.

OKUMADAN ONAY

Elde ettiÄŸimiz sonuÃ§lar ise dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rÃ¼cÃ¼. AldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z cevaplara gÃ¶re yaÅŸ dÃ¼ÅŸtÃ¼kÃ§e kiÅŸisel verilerin korunmasÄ±na olan Ã¶zen de azalÄ±yor. KullanÄ±cÄ±lar kendi verilerinin ve fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n bu uygulamalar tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã§oÄŸunlukla farkÄ±nda ama buna raÄŸmen uygulamalarÄ± kullanmaktan vazgeÃ§meyeceklerini sÃ¶ylÃ¼yorlar. Bunun da kendileri iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyorlar. KullanÄ±cÄ±larÄ±n bir kÄ±smÄ± uygulamalarÄ± indirirken verilere eriÅŸim konusundaki bazÄ± izinleri vermediklerini belirtirken, bazÄ±larÄ± ise bu izinleri okumadan uygulamalarÄ± yÃ¼klendiÄŸini ifade ediyor.

Ä°ÅŸte sokaktaki vatandaÅŸÄ±n sosyal medya alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ± ve kiÅŸisel verilerin kullanÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik gÃ¶rÃ¼ÅŸleri:



Emir Topal (18): Sosyal medyayÄ± ve uygulamalarÄ± gÃ¼n iÃ§erisinde sÃ¼rekli kullanÄ±yorum. En fazla instagramâ€™da vakit geÃ§iriyorum. UygulamalarÄ±n verilerimi kullanÄ±p kullanmadÄ±ÄŸÄ±na aÃ§Ä±kÃ§asÄ± Ã§ok fazla dikkat etmiyorum. Yani pek umrumda da olmuyor. BunlarÄ± bilerek kullanÄ±yoruz sonuÃ§ta.



Mustafa Savun (18): Uzun sÃ¼redir sosyal medya uygulamalarÄ±nÄ± kullanÄ±yorum. En fazla vakit geÃ§irdiÄŸim uygulamalarÄ±n baÅŸÄ±nda Instagram, Twitter ve arkadaÅŸlÄ±k uygulamalarÄ± geliyor. UygulamalarÄ± ilk indirdiÄŸimizde bizden verilerimizi kullanmak iÃ§in izin istiyor ama ben fazla dikkat etmiyorum. Ã‡ok fazla uygulama var ve Ã§oÄŸunu bunlara Ã¶zen gÃ¶stermeden kullanÄ±yoruz. KiÅŸisel verilerime eriÅŸim konusunda bilgim var ama bunu uygulamalarÄ± kullanÄ±rken pek Ã¶nemsemiyorum.



Osman K. (48): KullandÄ±ÄŸÄ±m belli baÅŸlÄ± uygulamalar var. Genel olarak sosyal medya uygulamalarÄ±nÄ± kullanÄ±rken Ã¶zel bilgilerimi paylaÅŸmamaya Ã¶zen gÃ¶steriyorum. Ã‡ok fazla veriye eriÅŸen uygulamalarÄ± kullanmamayÄ± tercih ediyorum. Ã–zellikle rehberdeki numaralara ve telefonumdaki fotoÄŸraflara eriÅŸmesi beni biraz dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rÃ¼yor. Verilerimin ve fotoÄŸraflarÄ±mÄ±n gizliliÄŸi benim iÃ§in Ã¶nemli. OlabildiÄŸince dikkat etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum.



Hasan Hilmi GÃ¶kÃ§e (14):ÂBen Ã§oÄŸunlukla Instagram ve Twitter kullanÄ±yorum. Bu uygulamalarÄ± kullanÄ±rken gÃ¼nde ortalama 2-3 saat harcÄ±yorum. Uygulama izinlerini biliyorum ama hepsine hakim deÄŸilim. Verilere eriÅŸiyor diye uygulamayÄ± silmiyorum.



Halil Badem (17): UygulamalarÄ± aktif bir ÅŸekilde kullanÄ±yorum. Ama hangi uygulamanÄ±n hangi verime eriÅŸtiÄŸini bilmiyorum. Ben vaktimin Ã§oÄŸunu Instagramâ€™da harcÄ±yorum.



Sude YÄ±lmaz (17): Ben Twitter ve Instagram baÅŸta olmak Ã¼zere Ã§ok sayÄ±da uygulamayÄ± kullanÄ±yorum. Bu uygulamalarÄ± kullanÄ±rken kimsenin verilere ya da telefonlardaki bilgilere eriÅŸim konusunda bir Ã¶zen gÃ¶sterdiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum. Ã‡evremde sosyal medya kullanan insanlarÄ±n da bÃ¶yle bir farkÄ±ndalÄ±kla uygulamalarÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmedim. Zaten Ã§ok fazla uygulama var hangisine dikkat edeceÄŸiz. Bazen Instagramâ€™Ä± 6 saat kullandÄ±ÄŸÄ±m oluyor. Ama daha Ã§ok evdeyken ve yalnÄ±z olduÄŸum zamanlar. ArkadaÅŸlarÄ±mla olduÄŸum zaman bu sÃ¼re daha az.



Melika Åžabani (17): Benim de en fazla kullandÄ±ÄŸÄ±m uygulama Instagram. Daha Ã§ok fotoÄŸraf paylaÅŸÄ±mÄ± iÃ§in tercih ediyorum. UygulamayÄ± indirirken bize sorulan eriÅŸim izinlerine Ã§ok fazla dikkat ettiÄŸimi sÃ¶yleyemem. Vaktimin Ã§oÄŸunu burada harcÄ±yorum. BaÅŸkalarÄ±nÄ±n da Ã¶zen gÃ¶sterdiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum.



Ahmet YaÄŸÄ±z (18): GÃ¼nde ortalama 4 saat sosyal medya uygulamalarÄ±nÄ± kullanÄ±yorum. GÃ¼nlÃ¼k uygulamalarÄ± ne kadar kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ± kontrol ediyorum. Ã–zellikle fotoÄŸraflara eriÅŸim konusunda dikkat ediyorum.

Burak YÄ±ldÄ±z (23):ÂSosyal medya hesaplarÄ±m var ancak aktif olarak kullanmÄ±yorum. Vaktimin Ã§oÄŸunu sosyal aktivitelere ve iÅŸlerime harcÄ±yorum. Sadece iletiÅŸim uygulamalarÄ±nÄ± kullanÄ±yorum.

Zeynep Ecer (26): En fazla Twitter ve Instagram uygulamalarÄ±nÄ± kullanÄ±yorum. UygulamalarÄ± kaÃ§ saat kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ± da kontrol ediyorum. Sadece instagram iÃ§in gÃ¼nde 3 saat ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±m zamanlar olabiliyor. UygulamalarÄ±n verilerimize eriÅŸtiÄŸinin farkÄ±ndayÄ±m ve yine de kullanÄ±yorum. Benim verilerimin Ã§ok bir Ã¶neme sahip olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum.

Utku ÅžentÃ¼rk (22): GÃ¼nde ortalama 4-6 saat ekran kullanÄ±m sÃ¼rem var. Genellikle Twitterâ€™dan gÃ¼ncel haberleri takip edip, Instagramâ€™dan eÄŸlenceli ÅŸeylere gÃ¶z atÄ±yorum. Genellikle mikrofon ve kamera eriÅŸimini kapatÄ±yorum. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda Ã§ok irdelemiyorum. Zaten telefon vÃ¼cudumuzla bir bÃ¼tÃ¼n gibi, kiÅŸisel verilerimizi Ã§ok saklayabileceÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum.

Orkun Ã‡akÄ±r (16): Uygulamalar iÃ§in gÃ¼nde 5-6 saat harcÄ±yorum. Bunun yarÄ±sÄ± mesajlaÅŸmak iÃ§in oluyor. En fazla Instagramâ€™Ä± kullanÄ±yorum.

Veriler konusunda da rehberimize kadar bir Ã§ok telefon Ã¶zelliÄŸine eriÅŸim sahibi olduklarÄ±nÄ± biliyorum ama bu benim iÃ§in bir problem deÄŸil.

Ä°rem AltuntaÅŸ (20): Sosyal medya kullanÄ±m sÃ¼rem gÃ¼n iÃ§inde iÅŸim olup olmamasÄ± ile doÄŸru orantÄ±lÄ± olarak artÄ±yor. EÄŸer gÃ¼n iÃ§inde iÅŸim yoksa 6 saati bulabiliyor maalesef. DÃ¼zenli olmasa da sosyal medya kullanÄ±m sÃ¼remi uygulamalardan takip ediyorum. YoÄŸun olarak Twitter kullanÄ±yorum. Twitterâ€™Ä±n ardÄ±nda instagram geliyor. UygulamalarÄ±n kiÅŸisel verilere eriÅŸip eriÅŸmediÄŸine aÃ§Ä±kÃ§asÄ± Ã§ok dikkat etmiyorum. Fakat konum isteyen uygulamalara dikkat etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum.

3 Ä°LE 8 SAAT ARASINDA ZAMAN GEÃ‡Ä°RÄ°YORLAR

Cep telefonu kullanÄ±cÄ±lar uygulamalar iÃ§inde Ã§ok fazla saat geÃ§iriyor. KullanÄ±cÄ±lara bu uygulamalara gÃ¼nde kaÃ§ saat vakit ayÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± sorduÄŸumuzda verilen yanÄ±t Ã§oÄŸunlukla 3 saatin Ã¼zerinde oldu. Ã–zellikle 18 yaÅŸÄ±n altÄ±ndaki genÃ§lerde ise bu 8 saate kadar Ã§Ä±kÄ±yor. GenÃ§ler dÃ¼zenli olarak uygulamalar iÃ§in kaÃ§ saat harcadÄ±klarÄ±nÄ± kontrol ediyor ama bunun da onlar iÃ§in bir Ã¶nemi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyorlar.

MÄ°LYARLARCA DOLARLIK DEÄžERE SAHÄ°P BÄ°LGÄ°LER

Hepimizin sÄ±klÄ±kla kullandÄ±ÄŸÄ± sosyal medya uygulamalarÄ± aynÄ± zamanda bizim tÃ¼m bilgilerimize de eriÅŸim saÄŸlayÄ±p onlarÄ± milyarlarca dolar deÄŸeri olan bir Ã¼rÃ¼ne dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rebiliyor. Bu uygulamalarÄ±n Ã¼cretsiz olarak kullanÄ±ma sunulmasÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k nedeni de bu. Uzmanlara gÃ¶re kullanÄ±cÄ±larÄ±n uygulama ile iliÅŸkisinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± andan itibaren uygulamaya verilen konum, galeri ve rehbere eriÅŸim gibi izinlerin neredeyse tÃ¼mÃ¼nÃ¼n kapatÄ±lmasÄ± gerekiyor. Ãœstelik belirli aralÄ±klarla bu ayarlarÄ±n kontrol edilmesi gerekiyor.

KULLANIM NASIL TAKÄ°P EDÄ°LÄ°YOR?

UygulamalarÄ± gereÄŸinden fazla kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsanÄ±z buna bir sÄ±nÄ±r koyabilirsiniz. UygulamalarÄ±n ayarlar bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne girip uygulamalarda ne kadar vakit harcadÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ±, gÃ¼n iÃ§inde kaÃ§ kez aÃ§Ä±p baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± gÃ¶rebilir ve buna bir sÃ¼re kÄ±sÄ±tlamasÄ± getirebilirsiniz. AyrÄ±ca telefonlarÄ±nÄ±zÄ±n ekran sÃ¼resi ayarlarÄ±ndan da bu bilgilere eriÅŸip tÃ¼m uygulamalarla ilgili bir farkÄ±ndalÄ±ÄŸa sahip olabilirsiniz.