Kısa vadeli dış borçlar 236.6 milyar dolar oldu

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Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 236.6 milyar dolarla rekor tazeledi. Dış borcun 20.9 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörü yüzde 23, Merkez Bankası yüzde 18.9, özel sektör ise yüzde 58.1 paya sahip. Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış kısa vadeli borçlar mart ayında 232 milyar dolar, nisanda 232.1 milyar dolar, mayısta 235.3 milyar dolar düzeyindeydi.

BANKA KAYNAKLI STOK

Haziran sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2023 sonuna göre yüzde 2.5 oranında artışla 180.5 milyar dolar oldu. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 10.2 oranında artarak 75.4 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1.6 oranında azalarak 60.4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2023 sonuna göre yüzde 1.9 azalarak 53.2 milyar dolara geriledi.

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KAMU BANKALARI

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2023 sonuna göre yüzde 11.1 artarak 38.3 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 2.3 oranında artarak 97.5 milyar dolara çıktı.

YABANCILARIN TL MEVDUATI ARTTI

Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2023 sonuna göre yüzde 38.7 oranında artarak 17.5 milyar dolar oldu. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 5.8 oranında azalarak 18.8 milyar dolar, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 4.9 oranında azalışla 19.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 28.2 oranında artışla 19.4 milyar dolara yükseldi.