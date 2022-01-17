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Kısa vadeli dış borç stoku arttı

#Merkez Bankası#Kısa Vadeli Dış Borç#Ekonomianasayfa
Kısa vadeli dış borç stoku arttı

Kasım sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2020 yıl sonuna göre yüzde 8,6 oranında artışla 124,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılı Kasım ayı kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Buna göre Kasım sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2020 yıl sonuna göre yüzde 8,6 oranında artışla 124,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 6,7 oranında azalarak 53,5 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 25,4 oranında artarak 44,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

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Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2020 yıl sonuna göre yüzde 7,5 oranında azalarak 12,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,2 oranında artarak 15,2 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 16,2 oranında artışla 15,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 32,5 oranında azalışla 10,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

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Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2020 yıl sonuna göre yüzde 32,4 oranında artarak 39,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

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KAMU SEKTÖRÜNÜN KISA VADELİ BORCU AZALDI

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2020 yıl sonuna göre yüzde 7,5 oranında azalarak 23,0 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 10,4 oranında artarak 75,0 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 0,2 oranında artarak 65,4 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 20,1 oranında artarak 58,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

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2020 yıl sonunda 464 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2021 Kasım sonu itibarıyla 459 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 88 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2021 Kasım sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 45,7’si dolar, yüzde 25,4’ü Euro, yüzde 9,6’sı TL ve yüzde 19,3’ü diğer döviz cinslerinden oluştu.

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2021 Kasım sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 167,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu stokun 15,2 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 19,9, Merkez Bankası’nın yüzde 15,5, özel sektörün ise yüzde 64,6 oranında paya sahip olduğu gözlendi.

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#Merkez Bankası#Kısa Vadeli Dış Borç#Ekonomianasayfa

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