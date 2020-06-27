Kısa çalışmada son 3 gün

Milyonlarca çalışana ücret desteği verilmesini sağlayan kısa çalışma uygulamasında, kolaylaştırıcı hükümler önümüzdeki hafta itibariyle sona eriyor. Yeni bir düzenleme yapılmazsa veya Cumhurbaşkanı kararıyla süre uzatımı yapılmazsa, kısa çalışma ödeneği uygulamasında koronavirüs öncesi dönemin kurallarına geri dönülecek. Mayıs ayı itibariyle 3 milyon 91 bin çalışan kısa çalışma ödeneğinden ücretini alıyor.

25 MART’TA DEĞİŞTİRİLDİ

Koronavirüs salgını sonrası, 25 Mart’ta yasalaşan düzenlemeyle kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşulları kolaylaştırıldı. 30 Haziran’a kadar geçerli olan kurallarla, bir çalışana kısa çalışma ödeneğinden ücret ödenebilmesi için gerekli olan son 3 yıl içinde 600 gün sigortalı olma şartı, 450 güne indirildi. Son 90 gün aynı işyerinde sigortalı olma koşulu da 60 güne indirildi. Bu kolaylıkların 31 Aralık’a kadar uzatılabilmesi konusunda ise Cumhurbaşkanın yetkisi bulunuyor. 16 Nisan’da yürürlüğe giren bir diğer yasayla da koronavirüs nedeniyle işverenlerin yaptığı kısa çalışma başvurularında, inceleme beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda ödeme yapılması benimsendi.

PRİM DESTEĞİ AÇIKLANDI

İş dünyası temsilcileri, kısa çalışma ödeneğindeki kolaylaştırıcı hükümlerin devam etmesini isterken, kabineden yapılan açıklamalarda kısa çalışma ödeneğinin eski haline döndürüleceği onun yerine ise prim desteğinin geleceği belirtildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “İstihdam Kalkanı paketiyle Kısa Çalışma Ödeneği’nden normalleşmeye geçen işverene prim desteği verilecek” dedi. Ancak Zümrüt’ün sözünü ettiği düzenleme için yasal değişiklik gerekiyor. Buna karşın şu ana kadar konuyla ilgili bir yasal değişiklik teklifi TBMM’ye sunulmadı. Gelecek hafta içinde ise kısa çalışma ödeneğiyle ilgili durumun netlik kazanması bekleniyor.

ÖDEMELER ÖNE ÇEKİLDİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin öne çekilerek, 29 Haziran Pazartesi’den itibaren hesaplara yatırılacağını bildirdi. Selçuk, yazılı açıklamasında, haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerine yönelik bilgi verdi. “COVID-19 tedbirleri kapsamında 5 Temmuz’da yapılması gereken haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Ödemeleri, 29 Haziran’dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız” ifadelerini kullanan Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ödemelerin PTT üzerinden yapılacağı bilgisini verdi. Bakan Selçuk, “T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0 olanlara 29 Haziran’da, 2 olanlara 30 Haziran’da, 4 olanlara 1 Temmuz’da, 6 olanlara 2 Temmuz’da, 8 olanlara ise 3 Temmuz’da ödemeler yapılacak” açıklamasını yaptı.

FESİH YASAĞINDA DA UZATMA YETKİSİ VAR

17 Nisan’da yürürlüğe giren torba kanunun geçici maddesiyle de işyerlerinde 3 ay boyunca işten çıkarma yasağı uygulamasına başlandı. Fesih yasağı süresince çalışanları ücretsiz izne çıkartma mümkünken, bu süreçte yine işsizlik sigortası fonundan çalışanlara aylık bin 177 lira ücretsiz izin desteği veriliyor. Yasayla, fesih yasağı için Cumhurbaşkanına 3 ay uzatma yetkisi de verildi. Bu nedenle herhangi bir yasal değişikliğe gerek kalmadan, işten çıkarma yasağı uzatılabilecek. Son verilere göre, nisan ve mayıs 2020 dönemlerinde 1 milyon 358 bin 375 kişiye nakdi ücret desteği verildi. Bu kapsamda toplam

1 milyar 701 milyon 581 bin 864 TL ödeme yapıldı.

3 MİLYON ÇALIŞAN YARARLANDI

Mayıs itibarıyla 3 milyon 91 bin 402 çalışan kısa çalışma ödeneği kapsamında yer alırken, sene başından bu yana kısa çalışma ödeneğinden yapılan ödemelerin toplamı da 10 milyar 322 milyon TL oldu. Bu ödemelerin en büyük bölümü nisan ve mayıs aylarında yapıldı. Nisanda yapılan ödemelerin toplamı 5.1 milyar TL, mayısta yapılan ödemelerin toplamı da 5 milyar 154 milyon TL oldu.