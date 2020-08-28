Kısa çalışmada karar haftası

Temmuz ayı sonunda Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, kısa çalışma uygulaması bir ay daha uzatılmıştı. Meclis kapanmadan yapılan yasa değişikliği kapsamında, kısa çalışma uygulamasının sektörel veya genel olarak uzatılması mümkün bulunuyor. Ancak son uzatma kararında sektörel ayrım yapılmamış ve genel olarak işverenlere bu imkandan yararlanma hakkı tanınmıştı. Yeni alınacak kararla ise, Eylül ayında kısa çalışma uygulamanın şartları belirlenecek. Bunun için sektörlerden ve bakanlıklardan görüşler alınmaya başlandı. Talepler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda toplanıyor ve buna göre karar alınacak. Sektörel uygulama kararı söz konusu olursa, sadece belirlenen sektörler kısa çalışma uygulamasından yararlanabilecek. Böyle bir durumda, kısa çalışmanın hizmetler alanındaki işletmeleri kapsayacak şekilde devamı bekleniyor. Kısa çalışmadan çıkan işverenler ise, normalleşme desteğine başvurabilecek. Normalleşme desteğinde, çalışanlar için işverene asgari ücret üzerinden işçi ve işveren prim desteği veriliyor. Bu prim desteği 3 ay boyunca sürüyor.



İşçi ve işveren sendikaları ortak bir açıklamayla kısa çalışma uygulamasının yıl sonuna kadar uzatılmasını istedi.





İŞKUR’DAN UYARI

İŞKUR ise, geçtiğimiz hafta yaptığı duyuruyla, işverenlere “Kısa çalışmadan çıktıysanız bildirin” uyarısında bulundu. Kurumun açıklamasında şöyle denildi:

“İşverenlerimiz, kısa çalışma uygulamasını işyerinizde sonlandırmak veya uygulamanın süresini azaltmak İçin İŞKUR il müdürlüklerimizden destek alabilirsiniz. Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalanan işverenlerimiz, kısa çalışma sürelerinde herhangi bir azaltma yapmanız, belirtilen süreden önce normal faaliyete başlamaya karar vermeniz halinde İŞKUR il müdürlükleri veya hizmet merkezleriyle iletişime geçmeniz gerekmektedir. Kısa çalışma ödeneği kapsamında aldığınız ödemeler, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun ek 2 nci maddesi ile kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği hakkındaki yönetmelik hükümleri gereğince Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca incelenerek beyanlarınızın doğruluğu teyit edilmektedir.”