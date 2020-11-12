Kısa çalışmada 927 bin kişi kaldı

Kısa çalışma uygulamasından ücret alan kişi sayısı 927 bine geriledi. İşsizlik Sigortası Fonu’nun son verilerine göre, ekim ayı içinde 927 bin kişi kısa çalışmadan ücretini alırken, bu kişilere yapılan ödeme toplamı 1.4 milyar TL oldu. Böylece son bir ay içinde 124 bin kişi daha kısa çalışmadan çıkmış oldu. Eylül ayında bir milyon 51 bin 710 kişi kısa çalışmadan ücretini almış ve bu kişiler için 1 milyar 616 milyon 172 bin lira ödenmişti. Bütün yıl boyunca kısa çalışma uygulamasından yapılan maaş ödemeleri için harcanan tutar da 21 milyar 839 milyon 859 bin liraya ulaşmış oldu.

ÜCRETSİZ İZİN

Ücretsiz izindeki kişi sayısı ise bir ay içinde 37 bin 529 kişi arttı. Nisan-eylül döneminde 2 milyon 45 bin 139 kişi ücretsiz izin desteğinden yararlanırken, ekim ayı itibariyle bu rakam 2 milyon 82 bin 668 kişi oldu. Ücretsiz izindekilere verilen günlük 39.24 TL aylık 1177 TL’lik destek içinse bugüne kadar toplam 5 milyar 750 milyon 249 bin 721 TL ödendi. Ekim ayı itibariyle halen 540 bin kişinin ücretsiz izin kapsamında olduğu tahmin ediliyor.

Fondan işsizlik maaşı alanların sayısında ise ekimde düşüş görüldü. Eylül ayında 307 bin 812 kişi işsizlik maaşı alırken, bu rakam ekim ayı itibariyle 255 bin 424 bine geriledi. Fondan yapılan işsizlik maaşı ödemesi de ekim ayı itibariyle 311 milyon 195 bin lira oldu.

107 MİLYAR TL

Yapılan ödemelere bağlı olarak ekim ayı itibariyle, İşsizlik Sigortası Fonu’nun büyüklüğü 107 milyar 921 milyon TL’ye düştü. 2019 yılı sonunda ise fonun büyüklüğü 131 milyar 541 milyon TL düzeyindeydi. Fonun giderleri ekim ayında da gelirlerinden fazla oldu. Ekim ayı içinde 1 milyar 879 milyon TL’lik gelir toplayan fon, 3 milyar 514 milyon TL’lik de gidere sahip oldu. Ocak-ekimi kapsayan 10 aylık dönemde fonun gelirleri 31 milyar 173 milyon TL olurken, giderleri 54 milyar 794 milyon TL’ye ulaştı.

HAZİRANA KADAR UZATMA YETKİSİ

Kısa çalışma ödeneği uygulaması bu yılı sonu itibariyle sona erecek. TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen torba teklifle ise, Cumhurbaşkanına bu konuda yetki veriliyor. Buna göre Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini 30 Haziran 2021’e kadar uzatma yetkisine sahip olacak. Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverene ödenen ve İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanan prim desteği süresini de 30 Haziran 2021’e kadar uzatabilecek.