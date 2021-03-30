Kısa çalışma yarın bitiyor

Hükümetin aldığı karara göre, kolaylaştırılmış kısa çalışma uygulaması nisan ayında bitilirken, işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izne çıkarma önlemi 17 Mayıs’a kadar devam edecek. İş dünyası ve işçi sendikalarından ise kısa çalışma uygulamasının devam etmesi çağrıları geliyor.

Son olarak TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da, uygulamanın sürdürülmesini talep etti. Akkol yaptığı açıklamada, yeni mutant virüsler, tüm dünyadaki vaka artışları, ihracat pazarlarındaki ilave kapanma tedbirleri sebebiyle, durumun yeniden değerlendirilmesine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Özgür Akkol şunları söyledi: “Gerek bu koşullar, gerekse hizmet sektörlerinin tam olarak toparlanamaması sebebi ile istihdamı koruyucu tedbirlere devam edilmesini önemli buluyoruz.

Bu doğrultuda, kısa çalışma ödeneği uygulamasının ekonomik ve sosyal şartlar iyileşene kadar devam etmesinin istihdamın korunmasında kritik öneme sahip olduğu kanaatindeyiz. Bununla birlikte, mecliste bekleyen asgari ücret teşvikinin tüm yılı kapsayacak şekilde yasalaşmasının, istihdamını korumaya gayret eden işletmelere can suyu olacağını düşünüyoruz. Tüm dünyada yeni normal düzenine geçişle birlikte, yeni nesil çalışma yöntemlerine verilecek desteklerin istihdamımızı artırarak, yolumuza devam etmemize büyük katkı sağlayacağına gönülden inanıyoruz.”

3.7 MİLYON KİŞİ

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da, hafta sonu yaptığı açıklamada işçiler olarak kısa çalışma uygulamasının devam etmesini istediklerini belirtmişti. 1 yıllık sürede 3.7 milyon çalışanın kısa çalışmadan yararlandığını belirten Atalay, “İstihdamı koruyucu tedbirlere devam edilmeli. Salgının yol açtığı tahribatın giderilmesi fedakarca çalışan işçilerin emeğiyle mümkündür. Bu doğrultuda, kısa çalışma ödeneğinin ekonomik ve sosyal şartlar iyileşene kadar sürdürülmesini talep ediyoruz. Bunun yanında, yararlanma şartları kolaylaştırılıp, ödenek tutarının da yükseltilmesi olumlu bir yaklaşım olacaktır” diye konuştu.

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