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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 04.05.2021 - 12:50 | Son Güncelleme:

Kısa çalışma ve işsizlik ödenekleri yarın hesaplara geçiyor

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Kısa çalışma ve işsizlik ödenekleri yarın hesaplara geçiyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin “Nisan ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerini yarın hesaplara yatırıyoruz” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Nisan ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin yarın hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, “Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak” açıklamasını yaptı.

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