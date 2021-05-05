Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği bugün yatırılıyor

Bakan Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, nisan ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin yarın (bugün) hesaplara yatırılacağını bildirdi. Bilgin, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olanlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını belirtti.

Mart ayı sonu itibariyle biten kısa çalışma ödeneği, nisan, mayıs ve haziran ayları için de uzatılmıştı. Uzatma kararına göre, mart ayı itibariyle kısa çalışmadan yararlanan işverenler için nisan, mayıs ve haziranda ayrıca bir işlem yapılmadan, İŞKUR tarafından otomatik uzatma yapıldı. Salgın sebebiyle daha önce işyerinde kısa çalışma uygulayan ancak 2021 Mart ayında kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan işverenler de durumlarını bildirerek, kısa çalışmaya dahil oldu. Aynı dönemde alınan kararlarla, 17 Mayıs itibariyle süresi bitecek olan işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin desteği de haziran ayı sonuna kadar uzatıldı.

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