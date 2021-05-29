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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 29.05.2021 - 11:46 | Son Güncelleme:

Kısa çalışma ve işsizlik maaşı 4 Haziran'da hesaplarda

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Kısa çalışma ve işsizlik maaşı 4 Haziran'da hesaplarda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin “Mayıs ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerini 4 Haziran'da hesaplara yatırıyoruz” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Mayıs ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, “Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri 4 Haziran Cuma günü hesaplara yatırılacak” açıklamasını yaptı.

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